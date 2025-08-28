España-Georgia: prueba de fuego en el debut del Eurobasket

España inicia su andadura en el Eurobasket 2025 este jueves en un debut contra Georgia que albergará la primera prueba de fuego del torneo para los de Sergio Scariolo (14:00 horas en el Spyros Kyprianou de Limasol). La preparación dejó muchas dudas y reflejó las carencias de la selección española (una victoria y cinco derrotas), pero también evidenció su espíritu de lucha y resistencia incluso ante los más grandes. Es por eso que La Familia está necesitada de un triunfo para comenzar con buen pie y despejar algunas de esas incógnitas al mismo tiempo que su camino hacia la clasificación para octavos de final.

Enfrente tendrá al combinado georgiano, que cosechó un balance totalmente negativo en su preparación (0-4), y al que se le podría catalogar como su primer rival en igualdad de nivel. Ganar a Georgia supondría un pequeño bálsamo para la selección de cara a mostrar su autoridad en los siguientes duelos frente a Bosnia (sábado 30 de agosto a las 20:30) a y Chipre (domingo 31 a las 17:15), anfitriona, y llenarse de moral a la hora de encarar los partidos más duros de la fase de grupos contra Italia (martes 2 de septiembre a las 20:30) y Grecia (jueves 4 a las 20:30).

Scariolo no tuvo que comerse la cabeza para confeccionar su lista de 12 jugadores, ya que sus elegidos los decidieron las lesiones durante la concentración y, anteriormente, las bajas por motivos personales como las de Usman Garuba, que ni siquiera entró en la preselección, o Lorenzo Brown, que se negó a ir convocado con España una vez ya llamado a filas. Las ausencias en última instancia de Eli Ndiaye, Abalde y Alberto Díaz terminaron de rubricar el arsenal de su último torneo con España.

Sergio de Larrea (Valencia Basket), Mario Saint-Supéry (ex del Manresa, ahora NCAA), Josep Puerto (Valencia), Xabi López-Arostegui (Valencia), Darío Brizuela (Barcelona), Joel Parra (Barcelona), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Juancho Hernangómez (Panathinaikos), Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Jaime Pradilla (Valencia), Yankuba Sima (Valencia) y Willy Hernangómez (Barcelona) son los 12 nombres a los que nos iremos acostumbrando, al menos, desde este 28 de agosto hasta el próximo 4 de septiembre, y ojalá que hasta el día 14 del siguiente mes en la gran final de Riga (Letonia), donde España suspira por revalidar su épico oro de 2022.

España debuta ante Georgia

Ya el hecho de luchar por las medallas sería un auténtico milagro, otro más que obraría Scariolo, campeón de (casi) todo. Pero todo ese camino hacia la gloria comienza por consolidarse ante Georgia, que llega al debut en el Eurobasket con la principal duda de Toko Shengelia. El nuevo jugador del Barça tuvo que viajar de urgencia a la Ciudad Condal para someterse a unas pruebas médicas tras sufrir una arritmia y su presencia este jueves no está asegurada.

Además del veterano jugador, con paso de dos años por la NBA, el seleccionador georgiano, Aleksandar Jikic, cuenta con otros 11 con nombres Goga Bitadze (Orlando Magic), Sandro Mamukelashvili (Toronto Raptors) o un viejo conocido de la Liga ACB, Giorgi Shermadini (La Laguna Tenerife). El resto son los siguientes: Rati Andronikashvili, Kamar Baldwin (Bayern de Múnich), Luka Maziashvili (BC GAU Tbilisi), Giorgi Ochkhikidze (Kutaisi), Duda Sanadze (Esperos GS Lamias), Sandro Sanadze (Mega Tbilisi), Kakha Jincharadze (BC GAU Tbilisi), Aleksandre Pevadze (TSU Tbilisi), Giorgi Sulaberidze (Kutaisi), Beqa Burjanadze (Covirán Granada), Giorgi Korsantia (Kutaisi) e Ilia Londaridze (Batumi).

El partido se podrá ver en abierto a través del canal Teledeporte y todo lo que ocurra en el pabellón de Limasol te lo contaremos a partir de las 13:30 en directo en OKDIARIO. España debuta en el Eurobasket ante Georgia y en una puesta en escena que servirá para ver si Aldama es ese líder que necesita la selección, si Brizuela y Yusta le acompañan en la anotación, si De Larrea cumplirá con su responsabilidad inesperada de dirigir el juego a sus 19 años o si Willy y Juancho capitanean al equipo hasta lo más alto.