Se le escapa y está grabado: Georgina desvela el insólito lugar en el que tuvo sexo con Cristiano

Georgina Rodríguez ha estrenado la segunda temporada de su docureality de Netflix y ya empiezan a aparecer en redes y medios los primeros detalles de Soy Georgina. En uno de los epiosodios, la empresaria, influencer y modelo ha dejado ver cuáles son sus contactos frecuentes de Whatsapp, entre los que hay sorpresa. Y en otro de los capítulos ha sido pillada desvelando el insólito lugar en el que hizo el amor con Cristiano Ronaldo.

Al darse cuenta se avergonzó y no quiso confirmarlo, pero obviamente está grabado y es público en Netflix. La de Jaca muestra en su segunda temporada toda su ajetreada vida. Georgina enseñaba a sus «queridas» cómo está quedando su casa familiar en Madrid. Tras enseñarles las habitaciones, la zona de spa, el jardín, en una conversación normal entre amigas, se acabó destapando el insólito lugar donde Georgina habría tenido sexo con el futbolista portugués del Al Nassr.

Así cuenta el picante episodio

La influencer xplicaba que tras tatuarse no podía mojarse los brazos. «Había evitado bañarme en la playa, pero llegué a casa y me dijo Cris de ir al spa. Estaba súper rayada con los brazos arriba en el spa para que no se mojaran. Estaba hasta los cojones de estar con los brazos así. Además, en la piscina de casa no hago pie casi y digo: ‘Me rindo’», contaba Georgina Rodríguez en el capítulo.

«El amor lo podríais haber hecho en la cama no en el spa», comentaba entre risas Iván, amigo de Georgina y colaborador de Telecinco. «No, lo hicimos allí», se le escapó a la influencer. Rápidamente, su hermana Ivana preguntaba muy sorprendida: «¿Hicisteis el amor en el spa?». La modelo se callaba de golpe y se le escapaba una risa nerviosa. «Uy, ¿y esa risa?», insistía su hermana. «Se ha puesto nerviosa», añadía Ivan. Georgina intentó desviar el tema, pero queda claro que mantuvieron relaciones sexuales en el spa.