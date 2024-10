Annie Kilner, esposa de Kyle Walker, ya ha entregado al futbolista inglés los papeles del divorcio porque «simplemente no puede perdonarle lo que le ha hecho», tal y como informa el diario Daily Mail. La madre de cuatro de los hijos del futbolista, que tiene otros dos con su amante, ha dado instrucciones a sus abogados para que inicien procedimientos legales mientras se prepara para luchar por la mitad de la fortuna de unos 30 millones de euros del defensa del Manchester City.

Los documentos fueron entregados a Walker hace diez días pese a que ambos viven en la misma casa según el citado medio, aunque en habitaciones diferentes. La pareja se separó en diciembre pasado después de que se revelara que Kyle Walker había tenido un segundo hijo con la modelo Laura Goodman, su amante, que le envió un mensaje de texto a Annie Kilner para contarle la noticia.

«Las cosas están tan mal entre ellos como siempre. No era como un matrimonio normal. Apenas han estado hablando entre ellos. Annie se está divorciando de Kyle porque simplemente no puede perdonarlo por lo que le ha hecho. Ella no puede superarlo. Lo ha intentado. Kyle parece haber aceptado que se acabó. Ha estado más feliz en la última semana. Como si le hubieran quitado el peso del mundo de sus hombros», cuenta una fuente cercana a ambos al diario británico.

Kyle Walker sigue dando que hablar por sus escándalos extradeportivos. Hace unos días se conoció que esposa del futbolista, furiosa por lo que estaba sucediendo tras dar a luz la influencer a su primer hijo con Walker, que ahora tiene cuatro años, llegó a mandar unos duros mensajes a una de sus amigas sobre la amante. «La quiero muerta», dijo sobre Lauryn Goodman, a quien calificó de «imbécil» dejando claro que la odiará siempre, tal y como publicaba The Sun.

«Estos mensajes son de lo más duro que se pueden imaginar. Annie no se anda con rodeos. Todo el veneno de Annie se dirige hacia Lauryn. Annie parece olvidar que cuando Lauryn concibió a Kairo, ella y Kyle estaban habían roto porque él la había engañado con la estrella de realities Laura Brown. Técnicamente, él estaba soltero en ese momento», dice la fuente del citado medio británco.

Walker y sus líos

«Ella odiaba el hecho de que Lauryn siempre estaría en sus vidas porque Kyle tuvo un hijo con ella», explica esta persona anónima sobre cómo se sentía la esposa de Kyle Walker tras retomar la relación con él. «Estaba claramente furiosa. Dijo que quería que Lauryn se fuera del panorama y que la silenciaran. Dijo que la quería muerta. Esas no son cosas que se dicen o escriben. Ni siquiera deberías pensar en ese tipo de cosas», añade.

Todo empeoró a finales del año pasado, cuando Lauryn llamó a la esposa de Kyle Walker, cuando esta estaba esperando a su cuarto hijo, para confesarle que la hija la que acababa de dar a luz era también del futbolista. Fue una conversación sincera donde ambas se pidieron disculpas y que acabó con Walker fuera de la casa familiar después de tener ese segundo bebé con su amante sin que su esposa lo supiera.

Desde entonces, según cuenta esta fuente, «el odio de Annie hacia Lauryn en realidad ha empeorado. Pero ella no le habría hecho daño y no quería que nadie más le hiciera daño. Es una de esas cosas que dices cuando estás enojado». Ahora, en Inglaterra aseguran que el matrimonio intenta volver a poner las bases de su relación, pero Annie quiere tener firmados ciertos aspectos. «Annie ha obtenido asesoramiento jurídico preliminar. Lleva algún tiempo formulando un plan de escape en términos financieros. La vida en casa con Annie y Kyle es terrible ahora, discuten por casi todo. Annie no lo deja volver a la casa a tiempo completo hasta que resuelvan el asunto del dinero».