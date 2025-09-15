Savannah DeMelo, jugadora del Racing Louisville de la NWSL, se desplomó este domingo Durante el partido de su equipo contra Seattle Reign, que acabó en tablas El incidente ocurrió poco antes del descanso, cuando DeMelo se sentó brevemente sobre el césped

Savannah DeMelo, jugadora del Racing Louisville de la NWSL, se desplomó este domingo durante el enfrentamiento contra Seattle Reign, generando gran preocupación tanto en el público como en el mundo del fútbol en general. El incidente ocurrió poco antes del descanso, cuando DeMelo se sentó brevemente sobre el césped y segundos después cayó hacia atrás. Un vídeo que ha conmocionado a todos en las redes.

Los entrenadores acudieron de inmediato, al igual que el personal médico del estadio Lumen Field, donde finalmente se suspendió el partido con el marcador 0-0. Según las informaciones oficiales, Savannah fue atendida en el campo, está consciente y «estable» tras el incidente, y fue trasladada a un hospital local para someterse a pruebas adicionales y descartar algo de gravedad.

No es la primera vez que DeMelo sufre síntomas preocupantes durante un partido: el año anterior fue diagnosticada con hipertiroidismo, después de haber experimentado mareos y opresión en el pecho en otro encuentro, lo que obligó a retirarla en camilla. El mundo del fútbol, aficionados y compañeras manifestaron su apoyo decidido a Savannah, deseándole una pronta recuperación.