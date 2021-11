Eric García compareció a pie de campo al término del encuentro que midió al Villarreal con el Barcelona en el Estadio de la Cerámica y analizó la importante victoria culé, con Memphis Depay y Philippe Coutinho como nombres propios. El joven central no quiso opinar demasiado del penalti de Piqué pero afirmó que en directo no le había parecido.

«Especialmente la primera parte del minuto 25 a la media parte hemos sufrido porque no podíamos sacar el balón de atrás. En la segunda hemos ajustado y hemos tenido más control que es lo que queríamos. Cuando nos han metido el gol sabíamos que iban a apretar», analizó Eric sobre lo sucedido en el choque que cerró la jornada de sábado en la Liga Santander.

El central quiso destacar a Depay y Coutinho, que anotaron el segundo y el tercer gol del encuentro. «Muy contentos con Memphis y con Philippe, Memphis por reencontrarse con el gol y Coutinho por la manera que ha salido en la segunda parte y ha tenido el premio del gol».

«Sabíamos que ellos tratan de acumular mucha gente en el centro del campo con un falso extremo y había que ajustarlo de alguna manera, hemos sufrido un poco más de la cuenta pero los tres puntos eran la clave», añadió Eric, sobre el marcaje individual que le designó Xavi sobre Moi Gómez.

«Creo que todo. Venimos de tres partidos en línea ascendente, el otro día ante Benfica no conseguimos el resultado que queríamos y hoy teníamos que venir a por los tres puntos sí o sí, para reengancharte hay que sumar y mañana tienen partidos complicados y alguno se dejará puntos», completó, dejando clara la moral que coge el grupo desde la llegada de Xavi.

Preguntado por el penalti de Piqué, Eric no se mojó pero dejó su visión de lo sentido en pleno encuentro. «No hemos visto la jugada en el descanso ni en directo me ha parecido penalti, no puedo opinar de ello». Para terminar, Eric volvió a resaltar la buena dinámica que lleva el Barça desde la llegada de Xavi. «Tácticamente estamos entendiendo lo que nos pide, cómo quiere que juguemos y la mentalidad del equipo, con las victorias crece, confías más en lo que estás haciendo y tenemos que seguir así».