Eric García no se mueve del Barcelona

Eric García no pasa por su mejor momento como futbolista del Barcelona. Pese a haber ido convocado al Mundial de Qatar de la mano de Luis Enrique, el central catalán vive uno de sus peores momentos en el club azulgrana desde que aterrizó en verano de 2021. Por ello, y con el mercado de invierno abierto, se habla mucho sobre una posible salida en dirección Inglaterra para coger esa experiencia y minutos que le están faltando en el conjunto azulgrana.

No obstante, Eric no planea ninguna salida a la Premier League como apuntan diversas informaciones de medios ingleses, donde abrían la posibilidad de recalar en el Arsenal, líder de la competición. Xavi ya ha advertido en las últimas semanas que su objetivo y su deseo es el de dar continuidad a la plantilla que se formó en el pasado verano gracias a las famosas palancas. Por ello, el técnico de Tarrasa no espera (ni desea) ninguna baja para esta ventana de fichajes.

Pero la realidad es que Eric García está gozando de un papel secundario dentro del equipo. Ha visto como Marcos Alonso, que ha pasado a central reconvertido, ha entrado antes que él en los últimos partidos. Por ello, se ha convertido en el quinto central para Xavi. El pasado año, a las órdenes del mítico ‘6’ azulgrana fue muy importante y prácticamente titular en todos los partidos. Por ejemplo, en el campeonato doméstico disputó un total de 26 encuentros siendo titular en 24 de ellos. Ahora, durante esta temporada, no es titular desde el 29 de octubre ante el Valencia en Liga y no habiendo disputado ni un solo minuto en los últimos cuatro encuentros ligueros.

Según informa Mundo Deportivo, el central español no valora ninguna salida al Arsenal como apuntan desde Inglaterra. Pese a ser el líder de la Premier League, Eric García no contempla bajo ningún concepto un regreso al país isleño, donde ya estuvo en el Manchester City durante cuatro años.