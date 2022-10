Eric García: «Yo no juego para cometer errores… tengo 21 años y mucho margen de mejora»

Eric García habló en la rueda de prensa previa del duelo que enfrentará al Barcelona contra el Bayern de Múnich en la Champions League. El conjunto culé podría afrontar este partido como eliminado si el Inter gana horas antes al Viktoria Plzen en Milán.

Críticas

«En el día del Madrid cometí el penalti, contra el Inter no estuve acertado… Las críticas constructivas son bien recibidas, las que no lo son, ni me centro en ellas. Tengo 21 años y mucho por aprender».

Virtudes

«Creo que tengo buena salida de balón, buena anticipación. Siempre he intentado dar lo máximo de mí mismo. Tengo margen de mejora a mis 21 años y trabajo para esto. Yo sé cuándo fallo y cuándo debo mejorar. Tengo un entorno que me dice las cosas que me tienen que decir. Del resto, no me afecta lo que digan de mí».

Lesiones y el Mundial

«No sé qué piensan los otros jugadores porque no hablo de ello. Sí es cierto que está el Mundial pero a nivel personal no me afecta».

Clasificación

«Contra el Bayern merecimos mucho más, perdimos 2-0 y nos fuimos jodidos. Contra el Milán perdimos por diferentes circunstancias, aquí empatamos… Llegamos a esta jornada sin depender de nosotros mismos, es complicado».

Ansu Fati

«Lleva dos meses entrenando a un nivel altísimo. Estamos viendo algo ya del nivel de Ansu de antes de la lesión. Tiene mucha calidad y estoy seguro de que nos ayudará muchísimo».

Compañeros en defensa

«Todos somos diferentes y nos complementamos entre todos. Son top mundiales todos y eso hace tener más competencia y dar más en los entrenamientos».

Críticas y pocos elogios

«Es algo que no puedo controlar. Nadie juega para hacer errores».