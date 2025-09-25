Entradas para el Atlético – Real Madrid: cuánto cuestan y cómo comprar para ir al derbi

Tras seis primeras fechas de pura intensidad y emoción, el campeonato nacional de Liga aterriza en la jornada 7 con un Atlético de Madrid – Real Madrid en el horizonte. Ambos equipos madrileños protagonizarán este próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 16:15 horas, un nuevo derbi en el estadio Metropolitano, donde 70.000 espectadores acudirán en masa para poder disfrutar de uno de los partidos más importantes del mundo. Absolutamente nadie quiere perderse el partido en vivo, por ello, a continuación os vamos a detallar cómo comprar entradas para el derbi Atlético-Real Madrid.

Cómo comprar entradas para el derbi Atlético-Real Madrid

El derbi madrileño está a la vuelta de la esquina y los seguidores más fieles al Atlético de Madrid y Real Madrid aún están a tiempo para poder acudir al Metropolitano y presenciar el encuentro in situ y disfrutar de un auténtico partidazo entre estos dos colosos del fútbol español. Para poder conseguir un tickets, tendrás que visitar la página web del club Atlético de Madrid y pinchar en la opción ‘entradas’ para adquirir una de las localidades disponibles de cara al esperado choque. A su vez, también está la opción de acudir de forma presencial a las taquillas del conjunto rojiblanco, instaladas en el estadio atlético, y conseguirlas personalmente en mano.

Por último, cabe destacar que el Real Madrid gozará de un porcentaje de entradas para repartir entre los socios que, previamente, las han demandando a través de la página web del club blanco, a un precio de 90 euros. Eso sí, el plazo ya finalizó y los afortunados podrán acudir al Metropolitano para animar a su equipo de cara a este importante choque.

Precio de las entradas del Atlético – Real Madrid

Debido a la alta demanda, los seguidores del Atlético de Madrid y Real Madrid deberán darse muchísima prisa para adquirir una de las escasas localidades que quedan libres para disfrutar del derbi madrileño. A estas horas de la tarde, solo quedan cinco tickets disponibles, a un precio que oscila entre los 130 y 190 euros, en fondo norte, y lateral este grada alta, respectivamente. En cuanto a las localidades VIPs, no queda nada disponible, según detalla la web del club colchonero. Esto significa que habrá lleno absoluto para el encuentro correspondiente a la jornada 7 del campeonato nacional de Liga.

Cómo llegar al Metropolitano para ver el derbi

Al estadio Metropolitano se puede acudir de varias vías y opciones. La primera de ellas, y la más destacada y recomendable, es llegar en Metro, a través de la línea 7, la cual nos dejará directamente a los pies del estadio. Si nuestra decisión es llegar en autobús, las mejores opciones serían la línea 38, 48, 140, E2 o la 28, que parte desde la Puerta de Alcalá y se detiene en Barrio Canillejas, zona cercana al estadio. Por último, si vas en coche se recomienda la salida de Arcentales, desde la M-40, para evitar sobre todo el tráfico y acceder a los exteriores del feudo rojiblanco más fácilmente. Es aconsejable acudir con suficiente tiempo a este tipo de partidos para lograr aparcar sin ningún problema.