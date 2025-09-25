Santi Cañizares anuncia su boda con Noemí, la mujer que conoció hace cuatro meses

Santi Cañizares, una de las leyendas del fútbol español, está de enhorabuena. Como es sabido por todos, el pasado mes de mayo, su corazón volvió a enamorarse tras conocer a Noemí, su pareja desde entonces. Sin embargo, a pesar de que su relación avanzaba por el mejor de los caminos, nadie se esperaba que darían un paso tan importante de una manera tan rápida. Y es que, tal y como ha confirmado el ex portero, se casarán el próximo 14 de noviembre en Valencia.

«Ya se puede decir, venga, va. […] Sí, señor, me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer que se llama Noemí», confesaba con entusiasmo durante su intervención en la última emisión del programa El Partido de COPE. Aunque no ha querido revelar muchos detalles del inesperado enlace, sí que ha comentado que tendrá lugar en Valencia y que espera que Juanma Castaño, presentador del espacio mencionado, pueda modificar sus compromisos para poder acudir.

Sobre la rapidez de su decisión, Cañizares ha dejado en todo momento claro que desde el principio sintieron un auténtico flechazo y que no han tenido dudas a la hora de dar este importante paso en su relación. «Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya», ha explicado, añadiendo que se conocieron a través de las redes sociales y que, desde entonces, no han podido separarse. «Estoy atravesando quizás el mejor momento de mi vida», decía. Por último, el de Puertollano también ha querido resaltar en su intervención que, a pesar de que quiere formar una nueva vida junto a su prometida, también tiene claro que, por ahora, a sus 55 años, no se plantea la posibilidad de volver a ser padre.

Estas declaraciones han puesto de manifiesto que Noemí (de la que apenas se conocen datos por su anonimato) ha sido un soplo de aire fresco en la vida de Cañizares. Y es que cabe recordar que justo un mes antes de conocerse, el ex futbolista reconoció que estaba pasando una mala época con motivo de su ruptura con su anterior pareja. «Estoy pasando por un momento muy difícil, las cosas del amor son durísimas», reconoció a Radio Marca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Cañizares 🇪🇸 (@santicanizares)

Así, en un mes y medio, Santiago Cañizares rehará por completo su vida sentimental subiéndose al altar por tercera vez. Anteriormente, ha estado casado en dos ocasiones. Primero con Marina Conchello, con quien tuvo tres hijos y, más tarde, en 2008, con Mayte García. Fruto de este último matrimonio nacieron sus cuatro hijos pequeños.