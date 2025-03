Hace siete años que la vida de Santi Cañizares y su ex mujer, Mayte García, dio un giro radical. El exfutbolista despedía a su hijo Santi, de solo cinco años de edad, tras una intensa lucha contra un tumor cerebral. Como cada año y en cada aniversario de su fallecimiento, sus padres han acudido a sus redes sociales para recordarle.

«Tal día como hoy te marchaste a un lugar mejor… Desde entonces hemos ido caminando por autopistas y caminos, por asfalto y empedrado… Siempre echándote de menos y envidiando tu fortaleza para afrontar las situaciones menos favorables… Hace poco la abuela se fue contigo, y sé que luz no os falta… Te adoro, fiera», escribió Cañizares el pasado 23 de marzo junto a una tierna imagen con su hijo.

Precisamente, fue el exfutbolista el que comunicó hace más de un lustro la muerte del pequeño a través de su perfil personal, donde suele rendirle homenaje: «Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado».

El duro testimonio de Mayte García, la ex mujer de Santi Cañizares

Poco tiempo después de la muerte de su hijo, Santi Cañizares y Mayte García decidieron romper su relación sentimental, aunque siempre tuvieron claro que seguirían siendo una familia.

Al igual que Santi, Mayte también acudió a sus redes sociales el pasado 23 de marzo para recordar a su pequeño y, además, hizo una dura confesión a través de sus historias temporales: «Tardé ocho meses en formar tu corazón, asique no dejaré que ni el tiempo ni el espacio nos separe. Siempre juntos Santi».

Durante estos siete años, el ex matrimonio no ha dudado en dar visibilidad a la muerte de su hijo de tan solo cinco años. Además, también han contado cómo vivieron ellos la enfermedad del menor como padres. «Fue un maestro para nosotros, supimos leer su paso por la vida y es el que nos acompaña cada día, nos da la lucha, la fuerza para continuar cada día. El diagnóstico te pilla en shock, entras en pánico porque no sabes lo que va a pasar pero piensas más en que se va a salvar, nunca pierdes la esperanza», contó el paso mes de octubre Mayte en Y ahora Sonsoles.

Visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas al ver imágenes de su hijo en el programa que presenta Sonsoles Ónega, Mayte se abrió en canal para contar cómo había sido la dura despedida de su hijo: «Su padre me cogió y me dijo: «Santi se tiene que marchar y le estás aferrando a la vida, tienes que darle una despedida digna como madre. Se está aferrando aquí por ti porque no le dejas irse tranquilo y en paz». Hice un ejercicio de madre e hijo y me despedí de él con cariño».

Finalmente, la ex de Cañizares relató que en los últimos minutos de la vida de Santi Jr., aprovechó para pedirle «perdón» por si «en su corta vida» se había «equivocado». Además, según explicó, también hubo un momento para «agradecerle» todo lo que le había enseñado.