Enric Mas da positivo por Covid y se retira del Tour de Francia

Enric Mas ha dicho adiós al Tour de Francia después de haber dado positivo por Covid-19 en el último control realizado por la organización. El ciclista español, que llegaba aquí con grandes esperanzas pero que no ha tenido esa pizca de suerte que necesitaba para pelear por el podio, se suma a las numerosas bajas por esta enfermedad y se despide de la ronda gala.

«Enric Mas no tomará la salida en la 19ª etapa del Tour de Francia por positivo Covid. El mallorquín mantiene un buen estado de salud. ¡Mucho ánimo y cuídate!», reza el comunicado del equipo Movistar en sus perfiles de redes sociales. El mallorquín ocupaba la undécima posición de la clasificación general tras los problemas sufridos en la decimoctava etapa.

.@EnricMasNicolau no tomará la salida en la 19ª etapa de @letour_es por positivo covid. El mallorquín mantiene un buen estado de salud. ¡Mucho ánimo y cuídate!

A DNS for us on stage 19 of the #TDF2022 is Enric Mas, after returning a positive covid result. Speedy recovery, mate! pic.twitter.com/j7zL6ksufG

— Movistar Team (@Movistar_Team) July 22, 2022