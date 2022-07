Enric Mas, sancionado por orinar delante del público del Tour

El Tour de Francia ha publicado, como cada día, las respectivas sanciones referentes a la última etapa. La multa más llamativa ha sido la de Enric Mas. El corredor balear fue sancionado tras la duodécima etapa con 300 francos suizos –la moneda que utilizan para este tipo de cosas–, que equivalen a unos 305 euros, por orinar en público.

Según el criterio de los comisarios de la ronda gala, Mas paró a orinar en una zona en la que no se podía o no era la mejor para hacerlo y ha recibido una sanción por «comportamiento impropio o inapropiado». El corredor del equipo Movistar no gana para disgustos en este Tour. Después de perder más de ocho minutos con la cabeza en la undécima etapa y decir adiós a sus opciones de pelear por el maillot amarillo, Enric aguantó el tipo en la llega al Alpe d’Huez y apenas cedió tres segundos con los dos líderes.

Enric Mas se mantiene en el Top-10 de la clasificación general del Tour de Francia 2022. Pese a que había muchas expectativas puestas en él, el español no está teniendo mucha fortuna y ha visto como los favoritos se le han escapado a más nueve minutos y medio. Para colmo, ahora es sancionado por orinar en público en una zona en la que no se podía hacer según indican los comisarios.

Pogacar y Vingegaard, sancionados

El corredor balear no ha sido el único que ha recibido una multa, aunque sí el único por orinar en público. Las sanciones que más llaman la atención, después de la de Mas, son las que han recibido el Jumbo Visma, del maillot amarillo Jonas Vingegaard, y el UAE, de Tadej Pogacar, por no asistir al control de firmas en la salida de la duodécima etapa en Briancçon.

Por ello, los ocho corredores de cada equipo han recibido una multa de 500 francos suizos (508 euros), cada uno, además de que les restarán 15 puntos en la clasificación de la UCI. Los directores deportivos de ambos conjuntos también han recibido la multa económica.