El increíble viaje de Vingegaard: de trabajar en una fábrica de conservas a ser maillot amarillo del Tour

Sin lugar a dudas uno de los nombres de esto últimos días es Jonas Vingegaard, el actual líder de la clasificación general del Tour de Francia que está dando la sorpresa en la travesía gala. De familia muy humilde, hasta hace tres años el danés trabajaba en un fábrica de conservas. Hoy es protagonista del torneo más prestigioso de las dos ruedas tras protagonizar una undécima etapa, de montaña, en la que dio un golpe a uno de los grandes favoritos, Tadej Pogacar, y vestirse con el maillot amarillo.

El ciclista de Jumbo Visma es una de las sensaciones de esta edición del Tour de Francia por su excepcional trayectoria hasta el momento. Fue en la undécima etapa cuando terminó de sorprender a todos con su físico y coraje en una gesta al alcance de muy pocos. Vingegaard desbancó del liderato a Tadej Pogacar tras superarlo a poco más de cuatro kilómetros para llegar a la meta en el Col du Granon Serre Chevalier, uno de los puertos más complejos y duros.

Fueron dos minutos y 22 segundos lo que logró sacar el danés a Pogacar para ponerse por primera vez durante todo el Tour el maillot amarillo. Vingegaard estaba excelso al subirse, con un claro gesto de alegría que reflejaba todo el esfuerzo y sacrificio que entregó para estar donde está hoy. Y es que hace poco más de dos años, el ciclista de Jumbo alternaba los entrenamientos con su equipo con otro trabajo en un fábrica de conservas de pescado. El danés proviene de una familia muy humilde y éste éxito va más allá de esto.

«Sé lo que es trabajar duro y eso me ayuda en la bicicleta. Trabajaba medio día en la conservera y luego me entrenaba el resto del día. En mi tiempo libre iba a las carreras», explicaba el propio danés, que por la mañana estaba a media jornada limpiando pescado y por la tarde se ponía el otro mano de trabajo para subirse a la bicicleta y entrenar, algo que le fortaleció y le mostró disciplina.

Before turning pro Jonas Vingegaard used to work in a fish factory pic.twitter.com/W7JrdLr3wG

— the Inner Ring (@inrng) July 8, 2021