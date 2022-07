Enric Mas pide perdón: «Siento no poder dar más a la afición española»

Enric Mas volvió a decepcionar en el Tour de Francia 2022 y en la línea de meta reconoció que no le quedan fuerzas y pidió perdón a la afición española. El ciclista de Movistar Team no se metió en la fuga, como parecía cantado e hicieran algunos de sus rivales del Top-10, se quedó temprano y llegó rezagado del tercer grupo de favoritos por unos segundos. Un resultado muy negativo pese a volver a atar de nuevo la décima posición en la clasificación general de la Grande Boucle.

«Aprender, aprender de todo esto. Lo siento mucho por la afición española, poco a poco no digo que voy encontrando sensaciones súper pero sí algunas sensaciones. Espero que sea un aprendizaje para el futuro», afirmó a las radios presentes en la línea de meta de Peyragudes.

En declaraciones que compartió su equipo, Movistar Team, en las redes sociales, Mas resaltó sus disculpas. «Siento mucho no poder estar dando más a la afición española. Solo queda sacar un aprendizaje de todo esto para el futuro».

«Desde la salida hasta meta a tope. Hoy UAE le ha salido muy bien, lo han intentado han ganado la etapa y como todos a tope desde el kilómetro 0 hasta el final», añadía Mas, preguntado a continuación por lo sucedido en el descenso de Val Louron, donde quedó cortado del grupo en el que marchaba. «En la bajada me he cortado un poco pero gracias a Gregor hemos podido entrar y he podido entrar a uno de los grupos a unos segundos».

En referencia al Top-10, Enric es sincero y mantiene como secundario este botín. «Eso es secundario, veníamos a por el podio y mira… cada día es un aprendizaje para el futuro», recalcó.