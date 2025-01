El mundo del fútbol alemán se encuentra conmocionado tras la trágica noticia del fallecimiento de Luca Meixner, un joven jugador de 22 años que formaba parte del SSV Reutlingen. Meixner fue hallado sin vida en su cama, según confirmaron fuentes del club. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte, y las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer lo sucedido. La repentina pérdida ha dejado un profundo impacto en su equipo, familiares y seguidores.

El SSV Reutlingen, de la quinta división del fútbol alemán, expresó su consternación y tristeza a través de un comunicado oficial, destacando las cualidades humanas y deportivas de Meixner. «El pasado fin de semana recibimos la terrible noticia de que nuestro jugador Luca Meixner falleció inesperadamente el viernes 27 de diciembre a la edad de 22 años. Toda la familia del SSV está profundamente consternada y entristecida. Sus compañeros de equipo, todos los integrantes de la Comisión Directiva y empleados lloran junto a la familia de Luca, y nuestros pensamientos están con su familia, amigos y allegados», manifestó la institución, que también ofreció su apoyo a los familiares del futbolista en estos momentos de dolor.

German Midfielder Luca Meixner has died suddenly in his bed at the age of 22.

The German government kept threatening mandatory vaxx for Bundesliga players, and pressured teammates to take the jab, to «protect the public.»

Luca's final appearance for his club SSV Reutlingen was

