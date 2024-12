Muere misteriosamente el campeón mundial de boxeo Paul Bamba seis días después de su última pelea

El boxeador puertorriqueño Paul Bamba ha fallecido a los 35 años, causando gran conmoción en el mundo del boxeo. Su muerte llegó tan solo seis días después de haber protagonizado su última pelea, en la que obtuvo una contundente victoria y aseguró el título de peso crucero de oro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Este logro marcó el punto culminante de una carrera que, aunque breve en comparación con otras figuras del boxeo, dejó un impacto significativo en los seguidores del deporte.

La pelea que lo consagró como campeón se llevó a cabo en Nueva Jersey, donde Bamba venció por KO técnico al mexicano Rogelio Medina. Este triunfo no solo le aseguró el título, sino que también le permitió romper un récord histórico: con 14 KOs en un solo año, superó la marca que Mike Tyson había establecido en 1986 con 13 nocauts. Este hito subrayó su capacidad de imponer su estilo agresivo y técnico en el ring.

Tonight I accomplished a goal I set out with this year . 14 fights 14kos

And ended the year with a good hard fight with a more experienced opponent. The fight was tough and ended by stoppage. Thank you to everyone who’s been behind me . Truly grateful for anyone who’s breathed… pic.twitter.com/sude5PluGF

— Bamba (@PaulLABamba) December 22, 2024