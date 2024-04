Encuentran muerto en su casa en extrañas circunstancias a Vontae Davis, ex jugador de la NFL

Luto y conmoción en Estados Unidos. El que fuera jugador de los Miami Dolphins y los Indianapolis Colts, Vontae Davis, fue encontrado muerto en su casa del sur de Florida este lunes en extrañas circunstancias, aunque la policía dice que no se sospecha de ningún crimen.

Los agentes del suburbio de Davie en Fort Lauderdale aseguran que respondieron a una emergencia médica en la casa de Davis el lunes por la mañana, pero el que fuera deportista de 35 años estaba muerto cuando llegaron a su domicilio. No se ha revelado la causa de la muerte a la espera de los resultados de la autopsia y a policía dijo en un comunicado que la investigación aún está activa, aunque no se descarta el suicidio.

«Estamos desconsolados por el repentino fallecimiento del ex CB de los Dolphins, Vontae Davis, y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos durante este momento difícil», escribieron los Dolphins en un comunicado en las redes sociales. Davis jugó tres temporadas para Miami antes de ser traspasado a Indianápolis justo antes de la temporada 2012.

We are heartbroken by the sudden passing of former Dolphins CB Vontae Davis and extend our deepest condolences to his family & loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/mB1kYUpZqQ

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) April 1, 2024