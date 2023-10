Conmoción en Italia entera y en el mundo del fútbol en especial. El cadáver de un hombre de 42 años ha sido hallado en el Estadio Diego Armando Maradona tras el partido entre el Nápoles y el Milan de este domingo, según informaron los medios locales y confirmó posteriormente la agencia EFE. El aficionado fue encontrado en uno de los parkings del estadio, en concreto en uno que lleva tiempo abandonado y sin uso. El seguidor, según las primeras investigaciones, habría intentado colarse y cayó desde una altura de 20 metros.

Esta primera hipótesis de la policía italiana ha sido confirmada por un amigo del fallecido que intentó colarse junto a él para ver el encuentro ante el Milan, pero desistió en su intento al ver las dificultades que conllevaba inentar saltar al estadio. Su amigo continuó con el intento y acabó con un desenlace fatal, cayéndose y muriendo en el propio recinto. El mundo del fútbol se tiñe de luto, especialmente el Nápoles y su afición, que lloran la trágica pérdida de este tifosi napolitano este domingo.

🚨 BREAKING: A man was found dead in a parking lot at the Maradona stadium yesterday during the game between Napoli and AC Milan.

Aged 42, he allegedly accidentally fell 20 meters after trying to access a stand, even though he didn’t have a ticket.

(@Gazzetta_it) pic.twitter.com/SlAMW55x7I

— PITCH. (@PITCH_on_X) October 30, 2023