Edición I del Mutua Madrid Open sin Nadal: «Es triste no contar con él pero el torneo está establecido»

Cuando uno pasea estos días por Madrid, sus calles anuncian el desembarco de las mejores raquetas del mundo en la capital española. Los carteles publicitarios se agolpan en las principales plazas y la pista de tierra batida ubicada en el corazón de AZCA confirma que es tiempo de tenis. «Sube tus pulsaciones», rezan las marquesinas de los autobuses, acompañadas de imágenes de Carlos Alcaraz y Paula Badosa , en ellas ya no aparece Rafa Nadal, la estrella que más ha brillado sobre la tierra batida del Mutua Madrid Open.

La inminente edición será la primera desde la retirada del balear, consumada allá por el pasado mes de noviembre. Nadal no volverá a alinear sus botellas como un ejército sobre la arcilla madrileña, se queda huérfano el torneo que conquistó en cinco ocasiones y del que fue su embajador por excelencia. El torneo llegó a la capital española en 2003, pero no fue hasta el despegue de Nadal cuando el Mutua Madrid Open se mudó del Madrid Arena a La Caja Mágica y ha adquirido el estatus de quinto Grand Slam.

«El torneo y Rafa han ido de la mano. Se ha ido creciendo a la vez que su figura iba ganando títulos. Como aficionado al tenis es duro mentalmente saber que no le vamos a ver competir nunca más. Creo que lo que pasó el año pasado aquí en Madrid fue muy bonito y muy emotiva. No te voy a engañar, nos ha dado muchas alegrías, pero el torneo debe seguir sin Rafa. Gracias a Dios tenemos a Alcaraz y otros jugadores muy buenos», explica Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, a OKDIARIO.

La última edición fue extraña. Con Alcaraz eliminado antes de tiempo y Nadal, tocado físicamente, iniciando su participación desde las primeras rondas. Superó a Blanch, De Miñaur y Cachín antes de caer en octavos de final contra el checo Lehecka. La derrota desembocó en homenajes conducidos por vítores, toda la pista Manolo Santana en pie, lágrimas e imágenes de sus cinco coronas madrileñas.

Para hablar de como se realiza la transición a un torneo, además del mencionado Feliciano, la de Gerard Tsobanian, CEO del torneo. «Es un cambio, pero también una evolución. Un pasaje nuevo. Se pasa el bastón. La gente se va a acostumbrar a que no esté jugando Rafa y esa es la evolución del deporte. No tengo dudas de que será un éxito», asegura el CEO del campeonato en a este medio.

Y Tsobanian está en lo cierto, al menos en el corto plazo. La venta de entradas no disminuye, pero el aspecto de la pista central no espanta el debate. Los palcos lucen una cara desangelada hasta que no llegan las rondas finales. La mayoría de los contratos de los 30 patrocinadores se extienden varios años, por lo que sería inesperado que diesen marcha atrás. La figura de Carlos Alcaraz sostiene la pléyade de grandes tenistas en general y españoles en particular.

Feliciano López no tiene dura. «El torneo está muy establecido, son más de 20 años en Madrid y la gente lo tiene muy marcado en el calendario. Pero es cierto que es triste no tener s un jugador como Rafa. Vuelve Djokovic, que le digo a todo el mundo que vaya a verlo porque nunca sabemos si es la última vez que juegue en Madrid. A lo mejor nunca más vuelve a hacerlo. Jugadores como él no vamos a volver a ver», zanja durante su conversación con OKDIARIO.