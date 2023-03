La diferencia salarial entre el fútbol masculino y femenino es uno de los asuntos que más están luchando las jugadoras para poder equipararlo a los hombres. No obstante, Lea Schüller, jugadora del Bayern de Munich e internacional con Alemania, ve como normal que todavía no ganen lo mismo porque no «tienen ni el mismo seguimiento, ni la atención mediática ni los espectadores necesarios».

«Tiene mucho peso que los espectadores estén dispuestos a pagar por ello. Claro que me gustaría tener igualdad de salarios, pero sé que no es posible porque no tenemos ni el mismo seguimiento, ni la atención mediática ni los espectadores necesarios. Así que ¿cómo voy a pedir ganar lo mismo que Leroy Sané? No tiene sentido», comienza la jugadora alemana.

«Por supuesto que me gustaría tener el mismo salario, pero también sé que no es posible porque no tenemos ni la misma fama ni la misma atención mediática, ni el mismo número de espectadores», desarrolla Lea Schüller sobre este asunto que viene debatiéndose en los últimos años sobre la precaria situación que vienen las mujeres en comparación con el fútbol masculino.

En una entrevista con la revista Vogue, la jugadora alemana hace real hincapié sobre una reflexión pública que llevó el Canciller Olaf Scholz hace unos meses donde pedía que tanto hombres como mujeres cobrasen el mismo salario. Pero, por el momento, se trata de algo que no se puede dar por lo que Schüller dijo estar estudiando la carrera de Ingeniería Industrial porque no habrá ganado «suficiente dinero» al concluir su etapa como futbolista.