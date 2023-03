Desvelan los nombres de los seis jugadores que le hicieron ‘la cama’ a Nagelsmann

Muchas veces se dice que no todo es oro lo que reluce. Y el Bayern de Munich parece ser el claro ejemplo de esta expresión. Pese a haber derrotado al PSG en los octavos de final con una superioridad aplastante y ganar casi todos los partidos de la Bundesliga y estar a un punto del liderato, varios jugadores del vestuario parecieron hacerle ‘la cama’ a Julian Nagelsmann para que este fuese cesado como entrenador del conjunto bávaro.

Uno de los episodios que comenzaron a fraguar el futuro de Nagelsmann fuera de la entidad muniquesa fue el despido inesperado de Tapalovic, el entrenador de porteros del equipo que llevaba en el club desde hacía 11 años. Esto hizo que Manuel Neuer explotara y mandara un claro mensaje a su club por la destitución de su gran persona de confianza. Otro de los que se quejó fue el segundo portero, Ulreich, por este mismo motivo.

Después, las quejas y los comportamientos en contra de Nagelsmann vinieron por parte de un núcleo duro del vestuario formado por jugadores como Leroy Sané, Serge Gnabry, Sadio Mané Jamal Musiala. Todos ellos con un gran peso dentro de un vestuario con el que no tenía apenas relación directa. No obstante, no había una mayoría absoluta en este caso ya que había otros jugadores que no vieron oportuna la destitución del que fuera el entrenador más caro de la historia del fútbol. Cabe destacar que el Bayern pagó 20 millones de euros al RB Leipzig por su contratación.

De hecho, según apunta el diario alemán Bild podría haber hasta un séptimo jugador si contamos a Joao Cancelo, que se quejó de su ya ex entrenador a las pocas semanas de este llegar cedido procedente del Manchester City. El portugués llegaba a Munich con la vitola de indiscutible y estrella, pero no disfrutó del protagonismo que esperaba y por ello su enfado con Nagelsmann.