Las dudas de Nadal llegan hasta el Godó y Madrid

Rafael Nadal lleva desde el 18 de enero sin competir en el circuito ATP. El tenista español disputó su último encuentro en el Open de Australia, concretamente en una segunda ronda en la que cedió ante Mackenzie McDonald en gran medida por una lesión en el psoas ilíaco que tres meses después mantiene aún de baja al vencedor de 22 títulos de Grand Slam. Después de confirmar que su vuelta no se daría en el Masters 1000 de Montecarlo, Nadal aún no ha comunicado su decisión sobre los torneos españoles, el Trofeo Conde de Godó y el Mutua Madrid Open, para los que aún mantiene en duda su participación.

Nadal tiene claro que no quiere vivir una gira de tierra en la que no se vea con posibilidades de cuajar un gran papel. Su prioridad, dadas las circunstancias y con una nueva lesión mediante, está únicamente en Roland Garros y el resto de torneos resultan prescindibles siempre y cuando no se vea en plenas facultades para saltar a la pista. Es por ello que, pese a que lleva varias semanas entrenándose sobre tierra batida, desde que se hiciera oficial su renuncia a disputar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, Rafa decidió decir ‘no’ a participar en Montecarlo, donde días antes hasta la organización del torneo habían asegurado su presencia.

Una semana más de entrenamientos puede resultar clave para que Nadal alcance el punto óptimo, pero a día de hoy, ni de manera oficial ni en el seno del propio tenista está confirmado que vaya a participar y por ende a completar su reaparición en el Trofeo Conde de Godó –del 15 al 23 de abril–, así como tampoco en el Mutua Madrid Open –24 de abril al 7 de mayo–. La intención de Rafael es, como siempre, jugar y darlo todo en los torneos de casa pero por encima, en este 2023, está el sentirse competitivo y, sobre todo, con riesgo cercano al cero en cuanto a una potencial recaída.

«Sigo mi rumbo y no sé cuándo volveré a jugar, esa es la verdad. Si supiera cuando voy a volver, lo diría, pero no lo sé», afirmaba Nadal días antes de informar de su baja en Montecarlo, que sorprendió a muchos pero no al entorno del tenista, que ya contaba con la opción de que se perdiera este torneo e incluso los posteriores, todo en pos de una recuperación plena y de la búsqueda de unas sensaciones óptimas en pista que, por unos u otros motivos, aunque prácticamente todos relacionados con la inactividad debido a las lesiones, hace muchos meses que no encuentra.

El ranking en clave Nadal

La decisión de Nadal de perderse el Masters 1000 de Montecarlo y dudar con respecto a su regreso en España –Barcelona y Madrid– o más adelante también se puede explicar desde el ranking. El tenista balear ha repetido en más de una ocasión que la clasificación ATP no es una prioridad para él, pero sí podría serlo de facto, debido a que en caso de llegar a Roland Garros en su puesto actual, el decimocuarto, o incluso en una posición inferior, sus opciones de cruzarse con un gran favorito de la talla de Carlos Alcaraz o Novak Djokovic podría darse con mayor probabilidad a partir de octavos de final.

Nadal no defiende puntos hasta Madrid –cuartos de final–, por lo que el botín perdido no será exagerado, en todo caso, pero ahí también puede llegar a pesar la oportunidad ‘perdida’ de subir algún puesto en la tabla de cabezas de serie si finalmente se decanta por disputar la gira de tierra desde alguna de las dos citas españolas que a comienzos de 2023 estaban en su calendario.