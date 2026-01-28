Djokovic explota por no tener intimidad en el Open Australia: «Falta que nos pongan cámaras en la ducha»

Coco Gauff se despidió de Svitolina tras caer eliminada y recogió sus enseres rápidamente. Se marchó de la Rod Laver a la carrera, no quería seguir más tiempo ahí, buscaba un oasis de privacidad para desahogarse. Y cuando se movía por las tripas del recinto exteriorizó su frustración en forma de golpes contra la raqueta. La secuencia se hizo viral y los tenistas han criticado en masa, con Djokovic a la cabeza, la falta de privacidad del Open de Australia.

«Parece un Gran Hermano, me sorprende que no tengamos cámaras mientras nos duchamos. Probablemente ese sea el siguiente paso», aseguró con ironía. «Creo que debería haber un límite y una frontera donde este sea nuestro espacio. Soy consciente de a la gente le gusta ver calentar a los jugadores, qué dicen cuando hablan con sus entrenadores, vernos por los pasillos, cuando bajamos del coche… Vivimos en una sociedad donde el contenido lo es todo. Hay demanda», dijo Djokovic.

«Estamos bajo un microscopio constante y muchos momentos deberían ser privados. Antes no había cámaras. Ahora hay que tener cuidado, acostumbrarse a que hay un ojo que no se oye y te puedes olvidar de ello. Da miedo pensarlo, pero supongo que será algo que tendremos que aceptar. Sin olvidar que hay momentos en que quieres relajarte y ser tú mismo sin que el público lo vea, lo cual no creo que sea volver atrás a los tiempos sin cámaras»m añadió.