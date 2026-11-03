Dinamarca, Noruega y Suecia se plantan contra Rusia: se niegan a jugar en el Mundial de hockey sobre hielo

Noruega, Dinamarca y Suecia se han plantado contra Rusia. Las tres federaciones nórdicas han anunciado este martes que se niegan a enfrentarse a la selección rusa en el próximo Mundial masculino de hockey sobre hielo, que se celebrará en Alemania del 13 al 30 de mayo de 2027. Una decisión que llega después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revocase el pasado 30 de octubre la exclusión de Rusia de las competiciones internacionales, al considerar que los motivos de seguridad alegados por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) no estaban suficientemente respaldados.

Las tres selecciones mantienen su rechazo a jugar contra Rusia mientras continúe la guerra en Ucrania, aunque han confirmado que disputarán el resto de sus encuentros en el campeonato. El movimiento se suma al de Finlandia, que ya había anunciado su negativa a enfrentarse a los rusos y trabaja para reunir a más países en un frente común contra su participación.

El pasado 30 de octubre, el TAS dio la razón a Rusia en su litigio con la IIHF, al considerar que los motivos de seguridad alegados por el organismo para mantener la exclusión de sus selecciones no estaban suficientemente respaldados por pruebas. La resolución revocó así la decisión que impedía a los equipos rusos participar en competiciones internacionales, aunque los deportistas individuales podían hacerlo bajo bandera neutral.

La reacción de las federaciones nórdicas ha sido inmediata. Noruega comunicó que no jugará contra Rusia en el Mundial de Alemania y justificó su decisión en la seguridad y el bienestar de jugadores, técnicos y familiares. Dinamarca también trasladó su negativa a la IIHF. Su presidente, Henrik Bach Nielsen, aseguró que enfrentarse a Rusia en las circunstancias actuales sería incompatible con la «integridad del hockey» y podría generar un caos.

Suecia se ha sumado al rechazo y ha confirmado que sus selecciones no disputarán partidos contra Rusia en los próximos campeonatos. Su presidente, Anders Larsson, considera impensable que el país participe en el hockey internacional «mientras continúe la guerra en Ucrania».

Finlandia lidera la oposición a Rusia

La decisión de Noruega, Dinamarca y Suecia refuerza la posición de Finlandia, que ya había anunciado que no jugará contra Rusia y que pretende reunir al mayor número posible de países para impedir su regreso. El conflicto amenaza con extenderse más allá del Mundial de 2027. La ciudad finlandesa de Turku ha advertido de que podría renunciar a organizar el Mundial júnior de 2028 si Rusia participa. Además, la empresa sueca AJ Products, patrocinadora del campeonato masculino desde 1989, ha retirado su apoyo al torneo. Nokian Tyres también ha amenazado con poner fin a su patrocinio si los rusos compiten.

Alemania, anfitriona del Mundial, ha expresado sus reservas sobre la decisión del TAS y analizará sus consecuencias junto a la federación nacional. La IIHF deberá resolver ahora cómo gestionar un campeonato en el que varias selecciones ya han anunciado que no jugarán contra Rusia. El regreso del equipo nacional ruso al hockey internacional enfrenta a una oposición que amenaza su participación en el Mundial de 2027.