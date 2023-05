La derrota del Real Madrid en San Sebastián ante la Real Sociedad le abre al Atlético el camino hacia el subcampeonato. El equipo de Simeone será hoy segundo si vence al Cádiz en el Metropolitano, en un partido en el que además puede obtener la clasificación matemática para la Champions si el Villarreal pierde en Mestalla ante un necesitado Valencia, en un choque, además, cuyo resultado se conocerá antes de que comience el encuentro en Madrid. Todo está preparado para que sea un día grande para el club rojiblanco, pero primero hay que asegurar los tres puntos ante un rival que no regalará nada.

Aunque la verdad es que el Atlético parte como claro favorito, avalado por su imponente racha post Mundial. Además, los números del Cádiz en territorio atlético son tan abrumadores (14 partidos jugados, un empate y 13 derrotas) que si éste fuera un juego de estadísticas no sería necesario ni saltar al terreno de juego. Sin embargo el fútbol no entiende de bases de datos, sino de realidades, y el año pasado los andaluces llevaron a los de Simeone al límite.

«Tengo ganas de jugar contra el Cádiz, seguir en la línea que estamos, en seguir mejorando como equipo. Aún quedan jornadas para acabar la Liga, al final se hablará de cómo fue la temporada. No empezamos bien, mejoramos tras el Mundial, hay que pensar en el partido a partido y terminar la campaña de la mejor manera», dijo ayer Simeone en la rueda de prensa previa.

Sigue fuera de combate Oblak, lo que permitirá a Grbic mantenerse bajo palos por tercer partido consecutivo. Al esloveno se le espera para después del último parón de la temporada de este fin de semana, pero habrá que ver cómo evoluciona. Tampoco estarán en condiciones Llorente, Savic y Reinildo, mientras que a Memphis se le ha exigido lo mínimo en los dos entrenamientos semanales. Está entre algodones, pero se sentará en el banquillo y tendrá minutos en la segunda parte.

Pita César Soto Grado, que le ha hecho dos trajes a medida al Atlético este año, primero en San Sebastián y luego en Copa ante el Real Madrid. No se había dejado caer por el Metropolitano desde hace justo un año, en el derbi de la pasada temporada ante los de Ancelotti, resuelto 1-0 con gol de Carrasco…de penalti. Desde ese día -8 de mayo de 2022- hasta hoy -3 de mayo de 2023- al Atlético no le han vuelto a señalar en Liga ni un solo máximo castigo a favor. Si no lo hace hoy Soto Grado -que estará auxiliado en el VAR por Medié Jiménez-se habrán superado los 365 días. Un hecho inédito en la historia rojiblanca.

Alineaciones probables:

Atlético: Grbic, Nahuel Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Carrasco, Koke, De Paul, Lemar, Griezmann y Morata.

Cádiz: Ledesma, Iza Carcelén, Meré, Mbaye, Espino, Escalante, Alcaraz, Álex Fernández, Bongonda, Chris Ramos y Sergi Guardiola.

Árbitros: Soto Grado (campo) y Medié Jiménez (VAR).

Campo: Metropolitano, 22.00 horas.