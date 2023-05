El Atlético superará un año completo, 365 días sin un penalti a favor, si mañana no le pitan ninguno ante el Cádiz, en la 33ª jornada de Liga de un Campeonato en el que los rojiblancos no han lanzado ni un solo máximo castigo, siendo por supuesto el único equipo de Primera División en esta circunstancia. El último que ejcutó uno fue Carrasco el pasado 8 de mayo de 2022 ante el Real Madrid. Desde entonces, oscuridad absoluta.

Los antecedentes, además, pintan mal para los de Simeone, que este miércoles se encontrarán frente a frente con uno de los árbitros que más le han perjudicado esta temporada, César Soto Grado, al que han sufrido en Liga en San Sebastián ante la Real Sociedad y en Copa ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En ambas ocasiones el colegiado riojano les perjudicó gravemente.

El Atlético lleva 35 partidos de Liga consecutivos sin un penalti a favor, un hecho inédito en la historia del club, cuyo periodo máximo en este sentido habían sido 43 jornadas en 1942 y 1943 -en plena II Guerra Mundial-, que ha provocado una fuerte corriente de indignación tanto en el vestuario como en la grada, hasta el punto de que en redes sociales ha llegado a circular una etiqueta llamada #penaltialabanda en la que se pedía al Atlético que cuando le pitaran por fin uno lo lanzara fuera como protesta ante el mal trato arbitral que lleva sufriendo durante toda la temporada.

En las 32 jornadas precedentes se han vivido situaciones surrealistas, como cuando Mateu Lahoz le dijo a un indignado Morata que el empujón que había recibido en el área cuando se preparaba a rematar no le había parecido «suficientemente fuerte», o cuando en el reciente partido ante el Barcelona Sánchez Martínez miró hacia otro lado en unas manos de Busquets en el área en el último minuto señalando en la siguiente jornada un penalti exactamente igual a favor del Espanyol. O, sin ir más lejos, en el último encuentro en el Metropolitano ante el Mallorca, cuando Pulido Santana se fue a los once metros para pitar por fin penalti, pero luego el VAR le hizo volver atrás…En definitiva, un verdadero disparate que no ha sufrido ningún otro equipo de Primera que no sea el Atlético.

Dado que el próximo fin de semana no hay Liga como consecuencia de la final de Copa, si se supera el partido de mañana sin un penalti a favor habrá que aguardar al domingo 14 de mayo en Elche, por lo que ya se estará por encima del año sin un máximo castigo a favor. Increíble, pero cierto.

Hay que recordar que no sería la primera vez que el Atlético se pasa una temporada completa sin un penalti a favor. Ya sucedió en el curso 28-29, en la edición inaugural de la Liga, sólo que con el pequeño matiz que entonces se jugaron sólo 18 jornadas de Campeonato mientras que ahora se disputan en total 38.