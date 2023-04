¿Sería un caso único pasarse toda una Liga sin un solo penalti a favor? No para el Atlético, que ya tuvo que lidiar con una situación similar en la primera temporada de historia de la Liga, en 1929. Ahora lleva un camino similar, con 27 jornadas consumidas y ni un solo máximo castigo lanzado. De hecho es el único equipo de Primera División al que los árbitros no han señalado ni un solo disparo desde los once metros.

En la temporada 28-29, en la edición inaugural del Campeonato Nacional de Liga, el que entonces era conocido como Athletic de Madrid, por su vinculación con el Athletic de Bilbao, se pasó las 18 jornadas del Campeonato -la competición estaba formada por tan sólo 10 clubes- sin un solo penalti a favor. Acabó en sexta posición, con 18 puntos, muy lejos del Barcelona, campeón con 25 puntos, y del Real Madrid, subcampeón con 23.

94 años han tenido que pasar para que se viva una situación semejante. Desde el 8 de mayo de 2022, cuando Carrasco transformó un penalti que le dio al Atlético la victoria ante el Real Madrid, los árbitros no consideran que haya sucedido nada punible en las áreas en las que atacan los rojiblancos. Son 30 partidos consecutivos, los 27 de esta temporada más tres de la anterior.

El último ejemplo fue el de la pasada jornada en el partido ante el Sevilla, cuando ni Martínez Munuera en el campo ni Mateu Lahoz en el VAR consideraron punible una clarísima falta a Morata en el área. El delantero internacional español, de hecho, está ya desesperado con los árbitros esta temporada: no sólo no le han pitado ni un solo penalti, sino que le han anulado varios goles que las imágenes demostraron que eran totalmente legales.

No parece haber, en cambios, tantos remilgos arbitrales cuando de lo que se trata es de juzgar lo que sucede en el área rojiblanca. Al Atlético le han pitado tres penaltis en contra, ante el Rayo (jornada 10), el Getafe (jornada 20) y el Sevilla (jornada 24). Dos de ellos acabaron en gol y supusieron sendos empates en el Metropolitano.

Curiosamente al Atlético le han señalado a favor cuatro penaltis esta temporada, pero en otras competiciones. En Champions tuvo dos, ante Brujas y Leverkusen, pero en el primer caso Griezmann disparó al larguero y en el otro Carrasco erró su lanzamiento. El belga, en cambio, fue más certero en la Copa ante el Arenteiro, mientras que Morata, ante el mismo rival, también falló su disparo.

Once jornadas quedan para que el Atlético complete una Liga sin penaltis a favor. El domingo, en Vallecas, tendrá enfrente a De Burgos Bengoetxea en el campo y a Estrada Fernández en el VAR. ¿Acabarán ellos con la maldición rojiblanca? Tanto los aficionados como el cuerpo técnico y los propios jugadores ya han perdido la fe.