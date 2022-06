Ángel di María podría regresar a la Liga Santander este verano. Sus cuatro temporadas en el Real Madrid dejaron una bonita huella en el argentino que ve ahora con buenos ojos su regreso a España tras acabar su contrato con el Paris Saint Germain. El Fideo, como se le conoce, ha cerrado una etapa de siete años en Francia y a sus 34 años busca nuevo destino. Ofertas como la de la Juventus, las tiene encima de la mesa, aunque volver a territorio español, con el Barcelona como posible destino, le va a llevar a tomar su decisión con calma.

El argentino termina su contrato con el PSG este próximo 30 de junio y es desde el pasado 1 de enero libre de negociar su próximo destino pero se lo está tomando con calma. A sus 34 años, Di María ha demostrado este pasado curso que aún le queda cuerda, quizá no como primera espada pero sí para dar un rendimiento alto y completar un buen fondo de armario en cualquier equipo de primer nivel. El rosarino está contemplando las opciones que tiene por delante y también las que podría tener en unos meses. El mercado recién empieza a moverse y las puertas que hoy están cerradas mañana pueden abrirse.

Es ahí donde aparece en el horizonte la posibilidad del Barcelona. A Di María le gustaría volver a España. Sus cuatro años en el Real Madrid fueron brillantes, a gran nivel, disfrutó y se sintió como en casa. El hecho de vivir en un país de habla hispana siempre seduce a los sudamericanos y como última aventura al máximo nivel ve con buenos ojos que la experiencia sea en una plaza como el Camp Nou. Fue su entorno el que se ofreció hace semanas al club culé con el fin de conocer las posibilidades de un aterrizaje en Barcelona, recibiendo como respuesta el agrado del interés pero haciéndole saber que no era ninguna prioridad.

El Barça sigue con los mismos problemas económicos que ha ido arrastrando estos meses. Se avecinan semanas claves con las que esperan activar algunas palancas que doten de cierto margen de maniobra al club para efectuar algunas operaciones y dar aire al maltrecho límite salarial. Con ellas esperan poder avanzar en algunos objetivos, las primeras opciones dentro de su actual planificación en la que por el momento no aparece Di María. Los culés tienen otras preferencias actualmente pero no descartan que el argentino pueda ser una opción.

A la espera del desenlace final de Ousmane Dembélé y la capacidad económica para el fichaje de Raphinha, Di María estaría en una tercera fila según Mundo Deportivo. En el Barça no han cerrado todavía la puerta a un giro repentino con el extremo francés, aún propiedad del club hasta el próximo 30 de junio. En cualquier caso, con los candidatos que tiene, parece difícil que al final acabe renovando o continuando en la entidad. En el caso del brasileño, su salida del Leeds no parece nada fácil por la alta suma que piden los británicos para dejarle salir.

Así, Di María quiere esperar. Tendría un principio de acuerdo con la Juventus para recalar en Italia, la cuarta de las cinco grandes ligas que pisaría el Fideo. Su decisión está en stand by a la espera de que el mercado siga su cauce y los movimientos dejen abiertas otras opciones en las que su regreso a España tome forma. El argentino está dispuesto a esperar de momento y el Barça ve en él una opción económica y más que válida para tapar las negativas ante esas primeras opciones. La continuidad de Dembélé y el fichaje de Raphinha no parecen nada sencillos y ahí gana enteros Di María. La Juve, en cualquier caso, no esperará eternamente.