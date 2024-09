Escándalo en Inglaterra y conmoción entre los aficionados del Arsenal. El delantero de los Gunners Jay Emmanuel-Thomas, de 33 años, ha sido detenido y acusado de importar drogas después de que se incautaran 60.000 libras de hachís en el aeropuerto de Stansted.

El ahora delantero del Greenock Morton fue arrestado a las 8 de la mañana del miércoles después de que funcionarios de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido encontraran las drogas dentro de varias maletas que habían llegado al Reino Unido en un vuelo desde Bangkok, Tailandia, el pasado 2 de septiembre.

Según la Agencia Nacional del Crimen (NCA), se encontraron alrededor de 60 kilogramos de droga en dos maletas. Posteriormente, los agentes de la NCA detuvieron al futbolista, al que alguna vez Arsene Wenger describió como un jugador de «calidad excepcional», y que ahora ha sido acusado de importar drogas de clase B. El deportista de 33 años ha sido detenido por la policía y debe comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Carlisle el jueves en relación con los cargos.

El lío de Jay Emmanuel-Thomas

Según la NCA, dos mujeres, de 28 y 32 años, también fueron arrestadas en el aeropuerto de Stanstead y también fueron acusadas de delitos de importación de drogas. A todosse les concedió la libertad bajo fianza tras comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Chelmsford y está previsto que comparezcan ante el Tribunal de la Corona de Chelmsford el 1 de octubre.

David Phillips, oficial superior de investigación de la NCA, dijo: «La NCA continúa trabajando con socios como Border Power para perseguir a aquellos involucrados en el tráfico de drogas, lo que incluye tanto a los mensajeros como a los organizadores. Hacemos un llamamiento a cualquier persona a la que se le proponga participar en cualquier tipo de contrabando para que piense con mucho cuidado sobre las posibles consecuencias de sus acciones y los riesgos que potencialmente pueden cambiar su vida y que estará asumiendo».

Emmanuel-Thomas llegó a las categorías inferiores del Arsenal cuando tenía ocho años, pero no logró tener un gran impacto en el primer equipo, debutando en la Premier League durante una derrota por 2-0 ante el Chelsea en 2010, antes de salir del club para unirse al Ipswich algo más de un millón de euros al año siguiente. Emmanuel-Thomas tenía 19 años cuando debutó con el Arsenal y había impresionado notablemente al legendario entrenador de los Gunners, Arsene Wenger, después de ser reclutado para el primer equipo.

«Jay está llamando a mi puerta con todas sus fuerzas, con ambas manos. Tiene una calidad excepcional», dijo el ex entrenador del Arsenal en una entrevista en 2010. «Trabaja muy duro para estar en forma. Cuando esté en forma, Jay no solo será un buen jugador, sino un gran jugador. Una cosa es segura: puede marcar goles. Es un talento enorme que no se le puede regalar a nadie, tiene el pie derecho, el pie izquierdo… Es increíble frente al arco. Este chico es un rematador increíble, tanto dentro como fuera del área. Tiene cualidades excepcionales, tiene la complexión que uno sueña con tener. Depende de lo lejos que quiera llegar porque tiene un gran potencial».