Nuevo escándalo en Inglaterra. La prensa británica publica que un destacado futbolista internacional de la Premier League ha sido abandonado por su mujer después de que lo pillara y grabara con otra mujer en su casa gracias a la cámara de videovigilancia del portero automático. El jugador metió a una mujer en la casa familiar de ambos, y su esposa le cazó, por lo que decidió separarse inmediatamente.

El diario Daily Mail no publica el nombre del futbolista pero asegura que jugó la Eurocopa 2024. Además, informa que la mujer del jugador estaba de vacaciones con sus hijos cuando recibió una fotografía de una mujer desconocida por Instagram donde aparece su marido en la cama con otra mujer con la descripción «me acosté con tu marido», un mensaje que le puso en alerta de lo que estaba haciendo su pareja.

