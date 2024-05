El siempre excéntrico Víctor Valdés está dando mucho que hablar en redes sociales y medios de comunicación. Y es que un ex jugador del ex portero en su etapa como entrenador desvela algunos de los secretos mejor guardados del que fuera guardameta del Barcelona. Genís Blasco, futbolista del Sant Andreu a quien el ex guardameta dirigió durante su etapa en la Unión Atlètica Horta, ha concedido una entrevista narrando algunos de esos secretos del ex del Barça, por ejemplo sus críticas a Ter Stegen.

En una charla con Desobediència Cruyffista, el defensa ha narrado algunas de las excentridades del ex del Barça, que no es precisamente un enamorado de Ter Stegen, actual meta del Barcelona. «Para que os hagáis una idea, es bastante lunático. Es el típico que tiene muchos fantasmas en la cabeza. Y empezaba: ‘Ter Stegen… Ter Stegen mucho humo’», comentaba Genís entre las risas de los allí presentes.

Además de este palo a Ter Stegen, Ginés Blasco también detalló algunas de las locuras de Valdés en el Horta, en la que fue su última experiencia en un banquillo tras dirigir a los juveniles del Barça, despedido tras tres meses: «En su vestuario tenía un cartel que decía ‘cuidado con el perro’ y se cambiaba él solo en ese vestuario. Ponía música techno a tope a las 10 de la mañana. En su despacho tenía la bandera de España y el trofeo de la copa del mundo que ganó, la réplica. Cuando jugábamos algún partido amistoso así entre nosotros empezaba: ‘¿La veis? ¿La queréis? Quien gane, gana esto’».

Víctor Valdés y el Horta

Ginés Blasco y Víctor Valdés coincidieron en el Horta. Pero meses después ambas partes acordaron la rescisión de su contrato. El presidente de la entidad, Paco Carmona, hacía pública la marcha del entrenador, la decisión anticipada en los últimos días y el proyecto que inicia ahora con Joan Laporta en declaraciones para betevé: «El mister ya me ha comentado que era su último partido. Que agradecía a la plantilla el trabajo de estos meses. Él me ha dicho que se marcha porque tiene un proyecto nuevo con Joan Laporta. Por lo tanto, hemos terminado una etapa».

Víctor Valdés inició su etapa en los banquillos en 2018 haciéndose cargo del banquillo del Juvenil A de la Escuela Deportiva Moratalaz. Fue una primera experiencia notable para el que fuera portero, retirado de los terrenos de juego a inicios de aquel año tras cerrar su carrera en el Middelesbrough. Con el club madrileño firmó una excelente temporada tras proclamarse campeón de liga y levantar la Copa de Campeones de la categoría tras vencer al Real Madrid C.

Aquello le valió para volver al Barcelona y entrenar al Juvenil A del club, uno de los más importantes de La Masía. Su experiencia, por diferentes motivos, fue corta. Fue muy polémica su paso por la entidad, diferentes rifirrafes y algún que otro comportamiento extraño, llevaron al club a su destitución a mediados de octubre. La UA Horta de Tercera División apostó por él una temporada después. Allí tampoco estuvo exento de polémicas. Fue sonada la de su encontronazo con algunos de sus jugadores a los que despidió ya que no contaba con ellos. Son Adri Giménez, David Corominas y Sergi Moreno. Fue éste último el que en declaraciones para betevé explicó, a su juicio, lo sucedido: «Valdés me ha tratado como una mierda. Quien ha perdido las formas y ha hecho las cosas mal no es el Horta, sino Víctor Valdés. Estábamos haciendo preparación física en el gimnasio, se acercó a mí, a Adri y a Coro y nos dijo que no contaba más con nosotros, que futbolísticamente no era lo que esperaba. Se piensa que está jugando al FIFA, como si los jugadores fuéramos cromos».