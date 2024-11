La desolación de Joaquín en un pueblo afectado por la DANA: «No estáis solos, el fútbol es lo de menos»

Joaquín Sánchez, ex jugador, actual directivo del Betis y leyenda del club bético y del Valencia, se mostró este sábado completamente devastado tras visitar Alfafar, uno de los pueblos más afectados por la DANA, que cerca de un mes después de las inundaciones sigue sufriendo una situación crítica. El del Puerto de Santa María se desplazó a la capital valenciana con motivo del partido de su equipo en Mestalla, donde a partir de las 14:00 el conjunto che volverá a los terrenos de juego.

«Acabamos de llegar y es impresionante, desolador y se te riza el pelo sólamente de ver las imágenes de los coches, aunque ya se puede circular y se han ido haciendo cosas. Hasta que no pisas suelo valenciano, no te das cuenta de la tragedia tan grande que ha sido la DANA», comenzó Joaquín, visiblemente afectado ante los medios de comunicación.

«No tiene nada que ver. Lo vivimos en la distancia con la sensación de ponernos en la piel de toda la Comunidad Valenciana y es una tragedia muy grande. Estando aquí se te encoge el cuerpo porque te das cuenta de lo que ha tenido que ser vivir esta situación aquí. Por eso hemos querido venir, para estar cerca de ellos de alguna manera, ayudar y salir adelante, que no es fácil», añadió.

🥺 Joaquín, emocionado tras visitar Alfafar, una de las zonas afectadas por la DANA en Valencia. 🎙️»Después de pisar suelo valenciano, el partido es lo de menos». 📹 @German_ml23 pic.twitter.com/tKeL0StI2s — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2024

«La gente te transmite la emoción y todo lo que han pasado. Poder estar aquí con ellos, aunque no sirva de mucho, y que sientan que no están solos, que no ha sido una cosa del primer día y que ya quedan olvidados. Desde la distancia y desde aquí queremos hacerles saber que tienen toda la ayuda del pueblo español e intentar en la mañana de hoy ayudar en todo lo posible, hacerles un poquito felices y que intenten olvidar toda la tragedia», afirmó Joaquín.

Y sobre el partido, Joaquín zanjó explicando que este pasaba a un segundo plano tras ver con sus ojos un pueblo muy afectado por la DANA que asola a España: «Después de pisar suelo valenciano, el partido es lo de menos. Te das cuenta de que con lo que ha tenido que vivir esta gente todo lo demás importa bien poco».