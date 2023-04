El desnudo integral de Paige Spiranac que vuelve locos a los aficionados del golf

A Paige Spiranac muchos la conocen con la golfista más sexy y viral, otros como la ‘Kournikova’ del golf por su parecido físico con la ex tenista rusa… El caso es que cada vez tiene más seguidores en Instagram, donde es una auténtica influencer. En las redes sociales acostumbra a subir fotos y vídeos jugando al golf, da consejos… Aunque lo que quizás llama más la atención son sus sugerentes posados.

Sin ir más lejos, en el último de ellos aparece sin nada de ropa en una bañera solo cubierta por cientos de bolas de golf. «¿Tienes bolas?», escribe la influencer estadounidense junto a un desnudo integral que vuelve locos a todos los aficionados a este deporte y a sus casi cuatro millones de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paige Spiranac (@_paige.renee)



La americana sabe que muchos de sus followers le siguen por su físico, y es consciente de que su gran repercusión es por este tipo de sugerentes posados. Sin embargo, no tolera que le falten el respeto porque considera que no hace nada malo. Obviamente no le disgustan los piropos, pero de ahí al ataque o a la burla hay un trecho. En uno de sus posts hace unos meses respondió a los críticos que le dicen que llevando tanto escote nunca le iban a tomar en serio, y lo hizo publicando su posado más explosivo.

«Quiero seguir haciendo lo que quiero. Siento que los hombres siempre piensen en el sexo como su primera fantasía. Pero luego lo piensas y lo comparas con otras cosas, es como si prefieres tener un trío de cinco minutos o prefieres hacer un viaje de tres días con todos tus amigos y hacer lo que quieras. Creo que eso es lo que la gente preferiría el 100% del tiempo. Normalmente no uso ropa interior, pero es porque uso pantalones cortos y son demasiadas capas si tienes todo puesto», decía hace unos meses.