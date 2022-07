Paige Spiranac es famosa en todo el mundo. Se le conoce como la Kournikova del golf o como la golfista más sexy del planeta. De hecho, su reclamo es tal que la revista Maxim la eligió el mes pasado para encabezar su lista ‘Hot 100′ y protagonizar la portada. En la gala apareció con un modelo que se hizo viral por sus transparecias y su explosivo escote, revolucionando las redes como de costumbre.

Pero la fama también juega malas pasadas a la influencer estadounidense, víctima de acoso en varias ocasiones: “Llevo un tiempo lidiando con estos problemas de seguridad y en los últimos dos meses la situación ha empeorado cada vez más. Tengo mucho miedo y no salgo de casa. Empiezo a sentir que vivo en una burbuja, y es algo que nunca había experimentado. No sé quién está ahí fuera, quién me sigue, quién me acosa. Sé que mucha gente dice, ‘bueno, eso es parte de tu trabajo’. No, no debería”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paige Spiranac (@_paige.renee)



Hace un tiempo en su podcast contó uno de esos episodios: “Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que le había estafado 10.000 dólares y empezó a amenazarme. Fue una situación realmente aterradora. Resulta que este hombre fue estafado por un perfil falso que alguien creó y tenía un número falso, estaba desquiciado».

Nunca se retiró oficialmente, pero desde 2016 Paige Spiranac no compite como golfista. No logró triunfar como profesional, pero es un reclamo de este deporte y trabaja con empresas del sector como Club Champion, el simulador X-Golf, Shot Scope, Swag Golf, y varias empresas de apuestas deportivas, como PointsBet, así como Dynamic Brands, empresa matriz de numerosas marcas de ropa y equipos de golf de primera calidad.