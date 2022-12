Uno de los ucranianos más conocidos en todo el mundo es sin duda Andriy Shevchenko, ahora entrenador y leyenda del fútbol de su país. El técnico, en paro tras ser estituido por el Genoa meses atrás, fue de los primeros en pronunciarse en sus redes sociales contra la invasión rusa de Ucrania y la guerra iniciada por Putin. Ahora, cuenta cómo vivió estar en una zona bélica y escuchar un ataque a escasos kilómetros.

«Estaba a unos dos kilómetros del ataque. Uno de los generadores centrales eléctricos recibió el impacto, como todos sabemos, los rusos están tratando de atacar la infraestructura clave. La sensación de la explosión fue muy fuerte. Cuando fui a la zona de guerra, sabía que esto podría suceder», dijo en una entrevista para Sky Sports.

«Ucrania está muy unida»

Shevchenko destaca el carácter de los ucranianos durante estos meses: «Es una sensación increíble cuando vas allí. La gente está sufriendo, pero está muy unida. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos sobrevivir, sabemos que tenemos que estar unidos. Cuando vuelve la electricidad en algunos lugares, llamas a tus amigos y los invitas a la casa, te duchas, compartes algo de comida. Esto es lo que hace la gente, simplemente cooperar para tratar de ayudarse mutuamente».

«Creo que hay una fuerza en Ucrania, una mente inquebrantable. No tenemos otra opción. Para nosotros, la última opción es rendirnos. Tenemos un objetivo muy claro: estamos luchando por nuestra tierra, por nuestro futuro y este es un pueblo realmente unido», finaliza el mítido ex delantero del Milan y leyenda de su selección. Como él, otros muchos deportistas están viviendo de cerca la guerra en Ucrania. Todos quieren que vuelva la paz lo antes posible, pero a la vez tienen claro que no van a rendirse y dejarse invadir por Rusia, sino que van a defender su país hasta el final.