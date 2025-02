La desconocida retirada de David Cal cuando tenía 18 años: «No me veía futuro»

El piragüismo nacional caminó entre el éxito y la incertidumbre desde 1984 hasta 2004. Se lograron 29 medallas mundiales, entre ellas cinco de oro, pero ni una sola en Juegos Olímpicos. Una sequía de dos décadas que acabó en el canal de agua de Atenas. Allí logró David Cal dos medallas, oro en C1 1.000 y plata en C2 500, que fueron la semilla del árbol de los éxitos del piragüismo español, que desde entonces no se ha bajado del podio olímpico.

«Había posibilidades de ganar medallas en otros Juegos, pero nunca se llegaba a conseguir. Parecía una maldición. Fui a Atenas 2004 con muchas ganas, sabía que tenía opciones y al final logré un oro y una plata. Se abrió la racha y ahora parece que el piragüismo español está vinculado a las medallas. Es raro que en unos Juegos no haya opciones. Lo viví como como un proceso natural de fijar un objetivo y conseguirlo», asegura David Cal durante su conversación con OKDIARIO.

David Cal, sigue coleccionando reconocimientos pese a llevar retirado una década. Mientras charla con este medio sostiene el premio María de Villota que reconocer sus valores y trayectoria deportiva. «El día de después de mi retirada fue complicado. Se hizo difícil. Lo recuerdo con muchas resacas. Fue un momento complicado porque llevaba toda la vida practicando piragüismo. No fue sencillo poner fin a esa etapa. Otros deportistas sí lo van asimilando, pero para mí fue un momento complicado. Fue un día de mucha resaca emocional», rememora.

Atrás había dejado un legado que convertía en el deportista español con más medallas olímpicas sobre su cuello. Lo fue hasta que Saúl Craviotto logró el bronce en París y le desbancó de su trono. «Me alegro muchísimo de que haya conseguido esa sexta medalla olímpica, como si continúa y consigue una séptima y una octava, que si él quiere lo puede conseguir. Me seguiré alegrando. Al final es un deportista que trabaja muchísimo y buena gente, no le puedes desear nada malo», sostiene David Cal.

David Cal y su retirada fugaz

El piragüismo es la disciplina que más alegrías olímpicas ha dado al deporte español. Hasta 23 preseas. No obstante, ya sin Cal, con Craviotto en el ocaso de su carrera y Cooper Walz superando la treintena, la nómina de campeones se va reduciendo. «Estamos en proceso de cambio. Siempre hay deportistas nuevos que van saliendo con mucha calidad, que prometen mucho y hay otros que ya están viendo la la última parte de su etapa deportiva y que acabarán dejándolo. Es un proceso natural. Si dentro de diez o de quince años, si hablamos de los deportistas que ahora son las jóvenes promesas, pues ya estarán en su punto álgido, ya estarán a punto de retirarse. Es un proceso natural», destaca David Cal.

Su inicio con el piragüismo se remonta a su niñez. «De pequeño practicaba todo tipo de deportes. Hacía fútbol, atletismo… De todo un poco. Yo me metí en la piragua porque, al lado del colegio donde estudiaba estaba el antiguo club de piragüismo. Y claro, pasaba por ahí cada día y veía a los chavales y al final probé. Me gustó mucho y terminé dejando el resto de deportes que practicaba», rememora David Cal.

Una relación, la suya con el piragüismo que no se entiende sin Suso Morlán, su entrenador de principio a fin de su carrera deportiva. Fue clave en su rendimiento y en espantar una retirada prematura. «Yo en realidad me he retirado dos veces. Cuando tenía 18 años no me veía futuro en el piragüismo y decidí dejarlo. ¿Para qué iba a seguir estando mal? Pero Suso vino a mi casa y me convenció para que volviese a entrenar. Y al final tenía razón», finaliza David Cal.