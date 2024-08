Una deportista española fue sancionada por dar positivo con la misma sustancia que deja libre a Sinner

La leve sanción a Jannik Sinner tras dar un doble positivo por clostebol está acarreando mucha polémica. El mundo del tenis estalló tras conocer la poca dureza de la sanción al número uno del mundo –sólo perderá los puntos de Indian Wells y dinero–. Mientras tanto, la patinadora española Laura Barquero fue suspendida cuatro años por la misma sustancia dopante, el clostebol, tras dar positivo en unos Juegos de Invierno en Pekín 2022.

El castigo es diferente según para quien por lo visto. En el caso de la española, le impusieron una sanción inicial de cuatro años que luego sería rebajada a uno por la Unión Internacional de Patinaje (ISU), tras considerar la acción como negligente. Sin embargo, la Agencia Mundial Antidopaje recurrió esta sentencia porque consideraban que no se había aplicado correctamente los términos del Código Mundial.

Tanto Sinner como Laura han sido sancionados por la misma sustancia, pero la resolución ha sido muy diferente. En agosto de 2022, detectaron un índice similar al de Sinner en la muestra B. En el caso de Laura fueron 0,5 nanogramos por mililitro, mientras que el del tenista italiano es de 0,1. El COI descalificó a la pareja española formada por Laura Barquero y Marco Zandron, que perdería así el gran resultado obtenido en los Juegos.

La patinadora ha luchado desde entonces por rebajar esa sanción, que es la marcada en los casos de intencionalidad. Esa es la diferencia entre un caso y otro, en el de Laura Barquero sí consideran que la contaminación fue intencionada y en el de Sinner aseguran que fue accidental por una crema (Trofodermin) que utilizó el fisioterapeuta y que contiene acetato clostebol. En su caso, el número uno del mundo apeló que fue por un spray que se puso su fisio en Italia y luego no utilizó guantes para tratarle, pasándole así la sustancia prohibida por la ATP.

El trato a uno y a otro ha sido muy diferente pese a ser la misma sustancia. Este caso le ha costado a Laura la separación con su pareja artística. El pasado 12 de julio, Marco Zandron comunicaba la separación de ambos a través de Instagram: «Lamentablemente la justicia no siempre gana… Al parecer la creencia de que trabajar duro con la cabeza gacha con la que crecimos no era suficiente, ingenuamente no consideramos lo injusto que puede ser el mundo en el que vivimos y lo crueles y egoístas que pueden ser algunas personas», afirmó el patinador. A día de hoy, Laura lleva ya dos años fuera, sancionada por la misma sustancia, el clostebol.

Misma sustancia, distinta resolución

Cabe recordar que para el Tribunal de la ITIA (Agencia Internacional de Integridad en el Tenis) esta presencia de clostebol, que es la sustancia que está prohibida porque mejora el rendimiento de los tenistas, en el organismo de Sinner llegó durante el tratamiento que recibió de su fisioterapeuta.

Sin embargo, la resolución de la ITIA en la que explica el caso de Jannik Sinner tiene incongruencias y deja varios cabos sueltos. El doble positivo en Indian Wells de Sinner, por el que no ha sido sancionado con meses de prohibición de competir en el circuito, como sí le pasó a Laura Barquero, ha provocado un auténtico terremoto en el mundo del tenis y del deporte.

Son dos las principales dudas que deja la resolución: cómo es posible que el fisioterapeuta de un masaje a Sinner sin guantes tras haberse curado un dedo con un fármaco que podía tener sustancias que dan positivo y cómo es también posible que en un sólo día tuvieran tiempo para que se le comunicara ese positivo, su equipo legal presentara recurso y la ITIA lo aceptara.