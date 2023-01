Memphis Depay, nuevo delantero del Atlético de Madrid hasta 2025, ha dicho esta tarde en su presentación oficial que «el año pasado, cuando vine, me impresionaron el estadio y la intensidad del equipo», y aseguró que «va a ser un reto para mí rendir a satisfacción de todos. Simeone me ha dicho que quiere que recupere la forma en la que estaba en el Lyon. Eso intentaré». El holandés hereda el dorsal número 9 de Cunha, que se ha ido al Wolverhampton.

«Hablé con Griezmann antes de venir aquí y me contó muchas cosas buenas del club. Por eso no fue una sorpresa cuando vine, fue todo como me lo había esperado. De hecho fue algo muy agradable», explicó el jugador, que aseguró que es consciente de la exigencia que impone Simeone a los futbolistas: «Es cierto que tengo que adaptarme a un nuevo estilo, pero eso no creo que vaya a resultar un problema porque soy un jugador que intenta siempre trabajar para el equipo. De hecho, muchas veces se ve en las estadísticas que hago muchos kilómetros cada partido».

En cuanto a la comparación con Diego Costa que había efectuado el propio Simeone por la mañana dijo que «no me gusta mucho que me comparen porque creo que cada jugador tiene su estilo. Además, creo que somos diferentes, pero lo que es cierto es que a mí me gustaba su espíritu luchador y yo creo que tengo algo de eso, así que en este sentido sí es una buena comparación».

Memphis Depay reveló que ayer habló con Simeone «y le dije cómo me sentía. Me pidió que me sintiera como en casa y la verdad es que me transmitió mucha ilusión. Quiere que esté listo cuando antes y lo voy a intentar. El Atlético es un club muy grande, con una historia impresionante y con fabulosos jugadores. Espero estar a la altura».

Finalmente, aseguró que no se marcaba una cifra determinada de goles «aunque es algo que tengo en la cabeza, pero no lo diré» porque «lo más importante es serle útil al equipo y eso es lo que voy a intentar por encima de todo».