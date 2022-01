Ousmane Dembélé sigue siendo el principal dolor de cabeza del Barcelona. Con pie y medio fuera del club, el francés tiene la llave en estos últimos días de mercado para cerrar el tan ansiado refuerzo de un delantero centro. Tras caerse la opción de Álvaro Morata como objetivo preferencial de los culés, el Plan B pasa a ser Pierre-Emerick Aubameyang, del Arsenal. Un viejo anhelo que podría hacerse realidad este enero si la directiva blaugrana logra desbloquear de una vez por todas la salida del extremo galo. Con el objetivo de presionar aún más al francés llega al Camp Nou el que será su sustituto: Adama Traoré.

El Barça había puesto en estas semanas todos sus esfuerzos en hacer posible la llegada de Morata. Era una petición expresa de Xavi Hernández, que consideraba que el español encajaba en sus necesidades y podía aportar al equipo mucho de lo que actualmente no tiene. El egarense llegó incluso a intercambiar llamadas con el delantero madrileño, que deseaba también hacer posible su vuelta a España, esta vez en Barcelona tras varias etapas en la capital.

Con el beneplácito de la Juventus desbloqueado tras el fichaje de Vlahovic, que precisamente birló al Atlético de Madrid, los colchoneros tenían la última palabra por Morata, que aún es de su propiedad. Los rojiblancos pedían una suma importante de dinero para hacer posible su cesión, incluyendo una opción de compra obligatoria que ha acabado por hacer imposible cualquier tipo de acuerdo. Pedían 35 millones de euros y el Barça rompió las conversaciones.

En cualquier caso, la situación se repite, la llegada del internacional español estaba supeditada a la marcha de Dembélé, que sigue bloqueando la sala de operaciones culé. Con el portazo a Morata, el Plan B que tenía preparado el Barça es Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero gunner no pasa por su mejor momento en Londres, principalmente tras varias situaciones en las que se ha generado algo de tensión entre la directiva y el jugador. En esta tesitura, el gabonés ve con buenos ojos salir y la opción del Camp Nou le seduce desde hace tiempo. Tiene contrato hasta 2023 y ha rechazado algunas ofertas de renovación.

El Barça tiene ya prácticamente cerrada la llegada de Adama Traoré, que llegará en unas condiciones favorables en términos económicos. Ya ha pasado reconocimiento médico y el anuncio oficial no debe tardar estos días. El ex canterano regresa al Camp Nou para ser el relevo de Dembélé, otro extremo profundo y muy desequilibrante. Su incorporación es también una forma más de presión del club hacia el francés, al que ya han encontrado el sustituto y empujan para que éste salga antes del lunes.

Más presión para Dembélé

Con toda la maquinaría en contra de Dembélé, al que ya se ha dejado en varias ocasiones fuera de la convocatoria y que llevó incluso al jugador a manifestarse públicamente, algo inédito en él, en el Barça esperan que tanto su agente como él entren en razón y desbloqueen una situación que comienza a ser insostenible. Su salida es la única vía que tienen los culés de poder cerrar la llegada del delantero centro, que en estos momentos y si nada se tuerce, será Aubameyang.

Estos días, medios catalanes aseguraban que el agente de Dembélé ya estaba abierto a una salida en estos últimos días ante la imposibilidad de cerrar una renovación en los términos deseados. El Barça estaba cansado de la actitud de ambos y del constante vaivén en las negociaciones, por un lado sí y por otro no. Viendo la situación, el club actuó y decidió que no había marcha atrás y que el jugador debía salir, así fue manifestado. La cesión de Adama empuja más aún al francés que de quedarse, no tendrá sitio en los planes de Xavi.