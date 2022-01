Ya está decidido. Adama Traoré será el recambio de Ousmane Dembélé en el Barcelona de Xavi Hernández. El egarense ha dado el visto bueno a la operación y el que fuera canterano culé regresará a la que fue su casa años más tarde tras emigrar a Inglaterra, donde terminó de explotar como futbolista. La vida da muchas vueltas y a Adama le han puesto de nuevo en el camino blaugrana pese a que estuvo dispuesto en su día a fichar por el eterno rival, el Real Madrid, si éste se hubiera puesto a tiro.

Así lo reconoció el propio Adama Traoré hace algo más de dos años, en 2019, cuando fue cuestionado por un posible regresó al Barça y qué pasaría si en vez de los culés, es el Real Madrid el que le llama. «No cierro ninguna puerta», reconocía de primeras el canterano de La Masía, que no se escondía y renacía que el equipo blanco, el eterno rival, era otra posibilidad igual de válida: «Sé que el Barça me dio mucho, pero si no tengo la opción del Barça y tengo que irme al Madrid, pues me tendré que ir al Madrid».

Así de contundente se mostraba el extremo en 2019, cuando terminó de explotar como futbolista en las filas del Wolverhampton de Nuno. Aquella temporada, donde fue determinante en el juego ofensivo de los lobos, su gran nivel de forma y desequilibrio le valió para ser citado por la Selección Española. Desde entonces ha sido siempre uno de los 25/30 jugadores a tener en cuenta para cada llamada de Luis Enrique. No es incuestionable pero su valor como revulsivo o desatascador es muy tenida en cuenta por el actual equipo técnico de la absoluta.

La vida, que da muchas vueltas y más cuando hablamos del fútbol, tiene visos de poner de nuevo en el mismo camino a Adama Traoré y el Barça. El extremo ya ha reconocido en diferentes ocasiones que su etapa en el club culé no fue tan idílica como la de otros. Tras destacar en las categorías inferiores, debutó con el primer equipo blaugrana en 2013. Lo hizo en Liga ante el Granada y también en Champions League ante el Ajax. La siguiente temporada, en la 14/15, tuvo minutos en Copa del Rey e hizo su primer gol con el primer equipo. Poco después, salió del club rumbo a Inglaterra.

De hecho, su salida del Barça no fue la mejor como él mismo reconoció tiempo después. En declaraciones a Jugones de La Sexta, mismo lugar donde afirmó su deseo por firmar por cualquier gran club sea el Barça o su eterno rival, el Madrid, también reconoció que hubo algún malentendido con los culés que llevaron a su salida de forma repentina y fea. «Hubo un malentendido con el Barça y mi salida no fue la mejor», explicaba poco después de apuntar que no veía con malos ojos vestir de blanco, aunque no quiso entrar en detalles y lo esquivó con cierta elegancia: «Pero me guardo esa historia para mí».

En cualquier caso, aunque ambas partes parecen estar dispuestas a entenderse, la salida de Ousmane Dembélé sigue siendo clave para que el fichaje de Adama salga adelante. En estos momentos, pese a posibles concesiones económicas del internacional español, el Barça no cuenta con apenas margen salarial para inscribir a nuevos fichajes sin antes dar salida a otros futbolistas. La marcha del francés, cada vez más clara, es lo único que posibilitaría el fichaje del canterano culé que estuvo dispuesto a traicionarle si el Real Madrid hubiera pegado a su puerta. No fue así. Esa llamada del equipo blanco nunca llegó para el de L’Hospitalet de Llobregat.