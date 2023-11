Deco ha cerrado filas con Xavi Hernández, ha comprado su discurso tirando balones fuera sobre el mal juego del equipo y ha querido liquidar el debate sobre su continuidad reafirmando que es «el mejor entrenador para este proyecto». Después de la pírrica victoria en el último partido contra el Alavés, que por momentos provocó los pitos de la afición azulgrana en Montjuic, el director deportivo del Barcelona ha cerrado filas con el técnico del primer equipo.

«Sin ninguna duda Xavi es el mejor entrenador para este proyecto. Es el entrenador que aceptó venir en un momento importante para construir lo que estamos construyendo. Ha pasado muchas dificultades y sigue aprendiendo. Seguramente él, más que nadie, quiere jugar mejor. Ha sido centrocampista, como yo, y nosotros siempre queremos jugar bien. Xavi sabe la responsabilidad que tiene, sabe que cuando no estamos bien, cuesta. Tanto a él como a todos. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer», respaldó Deco.

En cuanto a las palabras de Xavi tras el partido ante el Alavés, el portugués opinó que «Xavi ha hecho autocrítica y que quizá el entorno condiciona al equipo, sobre todo a los jugadores jóvenes». «Sabemos cómo es el entorno y más que nadie él, que ha crecido. Creo que no estaba cargando contra la prensa. El jugador debe saber abstraerse de las críticas, pero no hay que olvidar que estamos hablando en algunos casos de jugadores muy jóvenes. Xavi quería decir que esto a veces condiciona, pero no lo quiso utilizar como una excusa. Se necesita un poco más de paciencia y no mirar solo todo lo negativo», pidió.

En cuanto al mal juego del equipo en los últimos encuentros, Deco aseguró que él solo ha visto «un partido malo de verdad», la derrota en Champions frente al Shakhtar Donetsk, a pesar de que el equipo se ha caído desde la derrota en el Clásico, como ocurrió en San Sebastián, donde la Real Sociedad fue muy superior pese a su derrota, o ante el Alavés, que pudo llegar al descanso con una victoria bastante holgada tras perdonas varias ocasiones claras que hicieron sonar los pitos en Montjuic.

Deco director deportivo

«No hay que olvidar las lesiones. Y no quiero decir que se nota la ausencia de Pedri o de Frenkie, lo que quiero decir es que cuando ellos no están, otros deben jugar más. Y esto te condiciona porque no puedes dar descanso y gestionar minutos. Es fácil decir es que Romeu no está, es que Romeu ha tenido que jugar mucho durante muchas semanas. Gündogan no es joven y no hemos podido dosificarlo para tener su mejor versión. No es una excusa. Hay que luchar contra ello y creo que hemos luchado bien. Lo importante es llegar, sabiendo que tenemos que mejorar, a estar en la lucha por todo», reflexionó en una entrevista a Sport.

Finalmente, el ex jugador se mostró «seguro» de que el Barcelona ya ha «superado la parte más complicada de la temporada». «No creo que la temporada pasada se acumulasen tantas lesiones en un mismo momento. Se está recuperando todo el mundo. Pedri ha hecho 70 minutos tras dos meses sin jugar, Lewandowski está recuperando su mejor forma, Koundé y Raphinha lo mismo. Esperamos tener más suerte durante la temporada para volver a jugar mejor, ser más consistentes y luchar por todos los títulos», acabó.