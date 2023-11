Aitana Bonmatí ofreció el Balón de Oro a la afición culé en Montjuic

Los prolegómenos del partido de la Liga EA Sports en Montjuic sirvieron para que Aitana Bonmatí ofreciera su Balón de Oro a la hinchada culé. A unos minutos de que empezara el encuentro entre el Barcelona y el Alavés, la mejor jugadora del mundo saltó al césped con su trofeo en las manos y recibió una calurosa ovación en el estadio barcelonés.

La futbolista catalana ya hizo lo propio el domingo pasado, antes del duelo que disputó su equipo frente al Sevilla en el Estadio Johan Cruyff que terminó con un contundente 8-0 a favor del conjunto dirigido por Jonatan Giráldez.

El Barcelona prepara un homenaje con todo el equipo para el próximo 14 de noviembre, antes del partido contra el Benfica de la Liga de Campeones femenina. Este es el tercer Balón de Oro consecutivo conseguido por una jugadora azulgrana, después de los dos de Alexia Putellas en 2021 y 2022.

A sus 25 años, Aitana se ha consolidado con este trofeo como la mejor jugadora del mundo. Después de cuajar un año prácticamente perfecto, la futbolista del Barça vio reconocido su gran rendimiento con un Balón de Oro que es el cuarto en la historia del fútbol español. Luis Suárez lo logró en 1960.

La pasada temporada, ante la rotura de ligamento cruzado de la entonces mejor jugadora del mundo, Aitana aprovechó para dar un paso al frente y liderar al Barça. Putellas estuvo prácticamente fuera de los terrenos de juego todo el curso. De hecho, su primera titularidad llegó en el Mundial, donde demostró que no estaba todavía al 100%.

Bonmatí consiguió la difícil labor de que la ausencia de la mejor del mundo apenas se notase. De hecho, el equipo repitió todos los éxitos cosechados la temporada anterior bajo su liderazgo. Además, sumaron una nueva Champions League a su palmarés, la segunda en la historia del Barcelona. Fue premiada con el MVP de la competición, lo que ya le ponía en la pole para la consecución de los grandes premios a nivel individual.

La consecución del Mundial no dejaba ya lugar a dudas. La mediocentro del Barcelona fue fundamental para que España se llevara el título en Sídney. Aunque pasó prácticamente desapercibida durante los primeros encuentros, cuando llegaron los cruces dio un paso al frente, con un doblete frente a Suiza que permitió a la selección alcanzar los cuartos. No marcó ante Suecia, Holanda ni en la final frente a Inglaterra, pero su rendimiento no dejó lugar a dudas, lo que la llevó a ganar el Balón de Oro del campeonato.