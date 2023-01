El debut de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr tendrá que esperar por una sanción oculta

¿Recuerdan el vídeo en el que se veía a Cristiano Ronaldo lanzar y romper el teléfono móvil de un aficionado? Pues aquel acto desproporcionado, inapropiado y hasta violento no permitirá al portugués a debutar este próximo fin de semana con su nuevo equipo, el Al Nassr, en Arabia Saudí. Pese a que los hechos sucedieron el pasado mes de abril, durante la temporada pasada, la FA no sancionó con dos partidos de Premier League al luso hasta el pasado noviembre, y estos son extrapolables al torneo saudí.

El Al Nassr juega este jueves su primer partido ante el Al Taee desde la llegada de Cristiano Ronaldo, ya presentado entre unas 30.000 personas en territorio saudí. Pero el delantero luso no podrá estar ayudando a su nuevo equipo pese a que está ya todo en orden tras anunciar su fichaje. La culpa es del portugués y de la normativa FIFA que le obliga a cumplir los dos partidos de sanción que le interpuso la Federación Inglesa de Fútbol por sus acciones.

Así lo dice el artículo 12.1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que argumenta que «cualquier sanción disciplinaria de hasta cuatro partidos o hasta tres meses que haya sido impuesta a un jugador por la asociación anterior pero que aún no haya cumplido (totalmente) en el momento de la la transferencia será ejecutada por la nueva asociación en la que se haya registrado el jugador para que la sanción se cumpla a nivel nacional».

La sanción le cayó a Cristiano Ronald este pasado 23 de noviembre, curiosamente momento en el que el jugador ya había roto su contrato con el Manchester United. La FA confirmaba dos partidos de sanción para el jugador por unos hechos que sucedieron en abril tras un partido en Goodison Park ante el Everton en el que los Red Devils salieron derrotados. Fue en el túnel de vestuarios cuando el portugués aplastaba el teléfono como captaron otros aficionados.

De hecho, Cristiano se manifestó días después pidiendo disculpas: «Nunca es fácil manejar las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre hay que ser respetuoso, paciente y dar ejemplo a todos los jóvenes que aman el deporte rey. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de deportividad y juego limpio».

Tendrá que cumplir dos partidos de sanción por lo que Cristiano Ronaldo no estará ni ante el Al Taee, ni ante el Al Shabab el próximo día 14 de enero, éste un partido trascendental para el devenir del campeonato, ya que se enfrentan el segundo y primer clasificado. Es por esto por lo que en Arabia Saudí tendrán que esperar hasta el 21 de enero para ver el debut de Cristiano con el Al Nassr, en el partido que les enfrenta al Al Ettifaq.

Al parecer, el Al Nassr ya había colgado el cartel de no hay billetes para esta próxima jornada, 28.000 entradas, en un choque que se disputará en el Mrsool Park ante el Al Taee pero en el que no estará Cristiano Ronaldo, al menos no sobre el terreno de juego para ayudar a sus compañeros.