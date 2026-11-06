David Gordo: «Thiago Pitarch no está teniendo minutos, pero está muy dentro del proyecto de la Federación»

Las tripas del Metropolitano mudan su piel. Pasan del rojiblanco al rojo por unos días. El feudo del Atlético, después de que albergue el próximo domingo la pelea por el liderato de Liga, será el escenario donde España se enfrentará a Inglaterra el próximo 15 de noviembre. Antes, el mencionado estadio ha dado cobijo a Luis de la Fuente y David Gordo para que hagan públicas sus respectivas convocatorias.

El segundo de los seleccionadores ha llamado por primera vez a Thiago Pitarch, futbolista que lleva más de un mes sin disputar partido alguno. «Está dentro de un proyecto muy claro para la Federación. Su potencial es tremendo. Tiene presente, pero mucho futuro. Debe seguir trabajando. Ya tiene cierto recorrido con nosotros, viene del Europeo. No está teniendo todos los minutos que le gustaría. Es el momento de que trabaje con nosotros. Va a disfrutar y le va a venir muy bien. Es un jugador con mucho compromiso», indicó Gordo.

El próximo Europeo queda encajado fuera de las ventanas FIFA por lo que los clubes podrán vetar la presencia de sus futbolistas. «La Federación está trabajando en este sentido. No comprendo que una competición de este nivel esté fuera de las ventanas FIFA. No lo comprendo. Es un problema para nosotros y para el resto de las selecciones. Estamos hablando con los clubes. Los futbolistas que jueguen en España van a asistir y los que juegan fuera tendremos que verlo. Es bueno para los futbolistas y para sus clubes. Es bueno para todos», explicó Gordo.

Espí, estandarte de la lista de Gordo, cuenta con más minutos que Pitarch, pero no muchos más. Apenas diez en los últimos siete partidos. Veo en Espí un jugador con mucha ambición y tener un gran recorrido profesional. Lo mismo que hemos visto en todos los jugadores que vienen. Son futbolistas muy jóvenes que quieren demostrar que se puede confiar en ellos. Estoy contento de que sea así porque ese es el camino para mejorar, tanto en el fútbol como en la vida.

A Espí y Pitarch se suma el ‘caso portería’, donde confluyen tres arqueros que no tienen minutos en sus clubes. «Lo venimos viviendo continuamente. Lo manejamos con normalidad porque es una situación continua ya. Tienen que tener clara la importancia que tienen los minutos en este equipo y nosotros trabajar para que sufran lo más mínimo la situación de sus clubes», dijo Gordo.