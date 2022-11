El dardo envenenado de Carlos Baute a Piqué con Shakira de por medio

La separación de Piqué y Shakira sigue trayendo cola pese a que ambos ya llegaran a un acuerdo por la custodia de sus hijos hace unos días. Sin ir más lejos, Carlos Baute ha sido preguntado por la ruptura entre ambos y ha querido dar su opinión, lanzando un claro mensaje que rápidamente se ha hecho viral en redes.

El cantante no se corta a la hora de responder y se pone del lado de su compañera de profesión, con la que le une una amistad desde hace muchos años. «Lo mejor del planeta para ella y para él también separados. Sobre todo para los niños. Que es lo más duro», comenzaba diciendo Carlos Baute. «Decían que te parecías a Piqué, físicamente y todo», le cuestionaba una reportera, y el artista no pudo evitar reírse y contestar así: «Yo no hubiese dejado a Shakira».

Acuerdo cerrado y firmado

Piqué y Shakira esperan que tras llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos llegue la calma tras meses muy convulsos: «Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal».

«Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo», añadía en el comunicado que publicaron tras sellar ese acuerdo.

La intérprete de Te Felicito y el ex jugador del Barcelona ya tienen una idea clara sobre cuál será el futuro de sus dos hijos en común de ahora en adelante. No obstante, en este testimonio no han querido hacer referencia a la decisión de que Milan y Sasha se desplacen hasta Miami para continuar con sus estudios, dejando atrás una infancia y juventud que habían vivido íntegramente en la Ciudad Condal.