El dardo de Capello a Guardiola tras perder en Champions: «Es demasiado arrogante y presuntuoso»

A Fabio Capello no le cae muy bien Pep Guardiola, o eso parece. El Manchester City no consiguió superar a la Juventus en esta última jornada de la Champions League (2-0). El club inglés concedió entonces su séptima derrota en los últimos diez encuentros. Ante esta situación, el entrenador italiano y ex del Real Madrid ha dejado fuertes críticas al técnico español. «Es demasiado arrogante y presuntuoso», afirmó.

El Manchester City atraviesa una crisis sin precedentes bajo el mando de Pep Guardiola. En la Premier League, el vigente campeón es cuarto, a ocho puntos del líder Liverpool, una situación que ha generado preocupación entre los aficionados y la directiva del club.

La situación en la Champions League es aún más preocupante: los skyblues están vigesimosegundos con ocho puntos, a una unidad del PSG, que es el primer equipo fuera de los puestos de play-in. La derrota ante la Juventus (2-0) marca la séptima caída en los últimos diez partidos, una racha negativa que no se veía desde hace más de una década en el club.

«La solución a nuestros problemas es que tienen que devolverme a mis jugadores. Cuando los recuperaremos, lo haremos. Desafortunadamente, por ahora, eso no es posible ahora y creo que va a durar mucho tiempo», explicaba Guardiola el pasado 10 de diciembre, visiblemente frustrado tras el último partido.

La enfermería cuenta con siete bajas importantes: Rodri Hernández, Oscar Bobb, Mateo Kovacic, John Stones, Phil Foden, Akanji y Aké. La ausencia más notable es la del último Balón de Oro, Rodri, quien se rompió el ligamento cruzado anterior el pasado 22 de septiembre y estará fuera toda la temporada, un golpe devastador para el esquema táctico del equipo.

A pesar de las bajas, el equipo mantiene su potencial: el once inicial contra la Juventus está valorado en 690 millones de euros según Transfermarkt, más del doble que los bianconneri (322 millones). Sin embargo, fueron los italianos quienes se llevaron la victoria en un partido que evidenció las carencias actuales del equipo inglés. «Hicimos muy buen partido», defendió Pep Guardiola en rueda de prensa posterior al encuentro.

El ex del Barça reconoció: «Contra equipos italianos que defienden tan atrás y tan compactos, no es fácil. Son los maestros de este tipo de situaciones, pero aún así jugamos como somos. Nos faltó el resultado, pero el rendimiento está ahí». Estas declaraciones generaron debate entre los analistas deportivos, que cuestionan si el estilo de juego del City necesita adaptarse a las circunstancias actuales.

El calendario de Guardiola

El City afronta un calendario inmediato relativamente accesible, aunque comienza con un desafío importante. Este próximo fin de semana, Derbi de Manchester contra el United, un partido que siempre genera gran expectación en Inglaterra. Rubén Amorim, desde el banquillo de los red devils, buscará aprovechar el mal momento de su rival para conseguir una victoria que podría marcar un punto de inflexión en la temporada.

Antes de dar las campanadas, deberán enfrentar al Aston Villa (6°), que está realizando una temporada sorprendente, Everton (15°) y Leicester (16°), equipos que luchan por evitar el descenso. En 2025, la Champions League vuelve con dos jornadas decisivas: visita al Paris Saint-Germain y cierre en casa contra el Brujas, partidos que determinarán el futuro europeo del equipo.

Los meses de enero y febrero serán cruciales para los skyblues en su intento de revertir la situación. Entre el 22 de enero y el 25 de febrero, se enfrentarán a rivales de alto calibre: PSG (Champions), Chelsea, Brujas (Champions), Arsenal, Newcastle, Liverpool y Tottenham. Es un todo o nada.