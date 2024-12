Ni Girona ni Barcelona: el próximo paso de Guardiola en su carrera que nadie vio venir

Pep Guardiola ha dejado claro cuál es el próximo paso que va a dar en su carrera en una entrevista exclusiva con Dani García y que nadie se imagina. Y es que el técnico catalán no va a dirigir ni a Barcelona ni a Girona cuando finalice su etapa en el Manchester City como se ha especulado en los últimos tiempos.

El entrenador de los ‘citizen’ atraviesa la peor racha de resultados desde que se hiciera cargo del equipo en 2016 y buena parte de la culpa la tiene la grave lesión que sufrió Rodri Hernández, el último ganador del Balón de Oro, quien no volverá a jugar esta temporada.

Guardiola se mostró contundente en su decisión y aseguró en el podcast ‘Desmontadito’ del mencionado chef que no va a dirigir ningún otro club cuando ponga fin a su andadura en Manchester. El catalán aseguró que no habla de su futuro «a largo plazo». «Lo que no voy a hacer es dejar el Manchester City, irme a otro país y hacer lo mismo que hago ahora», aclaró el ex entrenador del Barça.

😯GUARDIOLA se SINCERA sobre su FUTURO: ❌»NO voy a entrenar NINGÚN CLUB después del CITY». Vía ‘Dani García (youtube)’. pic.twitter.com/GzznwoV5Sl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 10, 2024

«No tendría energía. La idea de empezar en otro sitio, todo el proceso de entrenamiento y demás. ¡No, no, no!», agregó Pep sobre el próximo paso que dará tras renovar hace apenas unas semanas con el City.

Por otro lado, Guardiola habló también sobre su futuro a largo plazo y a la posibilidad de dirigir selecciones. En este sentido, el técnico español se mostró más abierto y señaló que «una selección nacional sí, pero es diferente, no es el día a día».

Y es que el mes pasado trascendió la posibilidad de que el ex entrenador del Barcelona tome las riendas de la selección de Brasil de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

El golf, la otra pasión de Pep

Guardiola también desveló en la entrevista uno de sus deseos una vez que abandone los banquillos de forma definitiva. «Lo hago porque me gusta, no hay otra explicación. Quiero dejarlo e ir a jugar al golf, pero no puedo. Llegará un momento en el que sienta que ya es suficiente y entonces pararé definitivamente”, explicó el técnico del City.

De momento, Pep se siente bien en el equipo ‘citizen’. «El Manchester City significa mucho para mí. Esta es mi novena temporada aquí; hemos vivido momentos increíbles juntos. Tengo un sentimiento muy especial por este club de fútbol. Por eso estoy tan feliz de quedarme dos temporadas más», señaló el catalán tras firmar ampliar su vinculación con el club de Manchester.