Daniel Cain, la trágica historia del canterano del Arsenal que se quedó tetrapléjico

Un 9 de junio de 2020 la vida de Daniel Cain, un ex canterano del Arsenal, cambió por completo. El joven se encontraba de fiesta con unos amigos cuando comenzó a encontrarse mal, incluso cambió de color, hasta quedarse inconsciente. Alguien había echado algo a su bebida. Nada más y nada menos que 24 minutos estuvo su corazón sin latir hasta que las asistencias médicas lograron reanimarle pero el daño ya estaba hecho, demasiado tiempo sin oxígeno para su cerebro y médula espinal.

Cain llegó a estar 25 días ingresado en la UCI, en coma, hasta que despertó pasado este tiempo haciendo verdad uno de los peores presagios: estaba tetrapléjico. «Cuando me enteré de que se había quedado inconsciente, me puse en modo madre. Llamé a su padre, que estaba trabajando, y su hermana volvió de Essex. Sobre las tres o cuatro de la madrugada intentaron prepararnos para la posibilidad de que no se despertara, pero les dije que siguieran intentándolo. No iba a aceptar que no volviera en sí», decía su madre, Tracey Cain.

Cuando despertó, Cain no podía hacer absolutamente nada, no podía ni siquiera moverse, parecía un recién nacido, aunque su mirada dejaba espacio a la esperanza. El joven seguía con sus ojos el movimiento, había vida detrás de su cuerpo, algo que llenó de fe y esperanza a sus familiares que llevan desde entonces luchando por él.

Pasados dos años y medio en los que estuvo ingresado en el hospital, Cain regresó a su casa necesitando una silla de ruedas y cuidados durante todo el día, siendo completamente dependiente, aunque había dado cortos avances en su estado, no estaba vegetal como asumieron en un primer momento desde el hospital.

«Debido al Covid, no me dejaban entrar en el hospital para aprender de las enfermeras cosas como levantar y manipular objetos, y con las lesiones medulares hay cosas como el control de los intestinos y la vejiga. Y también la piel es muy sensible. Fue todo un cambio de estilo de vida», reconocía su madre a The Independent.

Cain está ahora en un punto mucho más avanzado que aquel 9 de junio. Tras casi tres años desde aquella trágica noche, gracias a la ciencia y tecnología de Neurokinex que se encarga de la rehabilitación neurológica, el ex canterano del Arsenal está volviendo a andar y realizar diversos ejercicios, todo a un nivel muy intenso y que tiene un coste de entre 1.000 y 2.000 libras al mes.

Es por esto por lo que su familia, a través de GoFundMe, ha lanzado una campaña de donación y recaudación de dinero para costear la costosa terapia que podría devolver parte de su vida a Cain. Por el momento on ya más de 61.000 libras las que han logrado acumular con un objetivo en mente de 100.000. Más de 2.600 personas han aportado entre 5 y 1.000 libras tras escuchar la historia de Cain.

Al año, la sesiones a las que se debe someter Cain para ver la luz y dejar a un lado su dramático estado, pueden suponer a su familia entre 12.000 y 24.000 libras anuales, dinero que está cada vez más cerca de ser una realidad gracias a la bondad y caridad de las personas que ya han donado en la plataforma. Necesitan un mínimo de tres o cuatro años de estas sesiones, aunque estas pueden extenderse al menos cinco años más.