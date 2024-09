Dani Alves habla claro sobre su ruptura con Joana Sanz: esto es lo que ha dicho

Dani Alves sigue en el foco de la noticia cuando se cumplen seis meses de su salida de la cárcel de Brians 2 en condición de libertad provisional. El ex del Barcelona, mientras sigue cumpliendo cada viernes sus obligaciones con la Justicia, ha vuelto a ser tendencia después de que su pareja, Joana Sanz, dejara entrever su ruptura a través de las redes sociales. Por ello, el brasileño fue cuestionado a su llegada a la Audiencia de Barcelona.

Dani Alves sigue haciendo vida normal a la espera de conocer si tiene que volver a pasar por la cárcel tras pasar 14 meses en la prisión de Brians 2. El ex del Barcelona fue condenado a cuatro años y medios de cárcel por agresión sexual a una joven en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona y pasado algo más de un año logró salir en condición de libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros.

El pasado 25 de marzo Dani Alves salió de la cárcel entre una gran expectación y desde ese día sigue intentando ganarse la vida con la única obligación de no poder salir de España (se le retiró el pasaporte por riesgo de fuga) y de presentarse ante la Justicia cada viernes en la Audiencia de Barcelona. Mientras cumple con sus obligaciones, el brasileño ha estado viajando entre Ibiza, Mallorca y Tenerife, lugar de origen de Joana Sanz, su mujer cuando se produjo la agresión sexual y que le perdonó tras anunciar su ruptura mientras el ex futbolista estaba en la cárcel.

Joana Sanz y Dani Alves

Joana Sanz perdonó y paseó su amor por Dani Alves tras la salida del brasileño de la cárcel pero por lo visto en las últimos días la pareja podría estar estar viviendo una crisis. La modelo canaria se pronunció en las redes sociales y dejó entrever su ruptura después de se preguntada sobre su situación y dejar claro que está «sola conmigo misma». La canaria también aprovechó para anunciar que dejará las pasarelas por un tiempo después de todo el proceso que ha tenido que vivir en los últimos meses.

«El próximo mes me retiro de la moda como modelo. Tal vez por un tiempo, tal vez sin retorno… No lo sé. Estoy muy agradecida con el trabajo que tengo, pero no puedo negar que me ha pasado factura», afirmó en una noticia que causó una gran conmoción en las redes. La modelo también dejó claro que: «Estos últimos años he trabajado con una gran sonrisa, tragándome las lágrimas de tanto dolor que tenía dentro porque tenía que pagar las facturas. El trabajo me ha ayudado a no hundirme».

«Las canciones tristes dejan de ser tristes. Me siento en paz y por fin con esa anhelada estabilidad emocional», afirmó en las redes sociales que también utilizó para anunciar que prepara unas vacaciones que le pueden llevar a Nueva York, Miami o Japón. Hay que recordar que Dani Alves no puede salir de España por lo que viajaría sin la compañía de su pareja… o ex.

«Empieza el fresquete y eso me recuerda a que no me he ido de vacaciones este verano 🥲. Trabajar en Mallorca me da la posibilidad del bañito en el mar al final del día, pero no es lo mismo que descubrir lugares. Quiero ir en octubre a algún lugar… Estoy entre NYC (lo extraño muchísimo), Miami o Japón. ¿Recomendaciones?», escribió en su perfil oficial de las redes sociales.

La reacción de Dani Alves

Después del revuelo generado por las declaraciones de Joana Sanz, Dani Alves fue cuestionado a llegada a la Audiencia de Barcelona por Europa Press y las preguntas de la periodista apenas inquietaron al jugador, que se mostró impasible como viene siendo habitual. Dani Alves vuelve a estar en el foco de la noticia a la vez que cumple medio año fuera de la cárcel y mientras su equipo de abogados trabaja para que sea absuelto en el Tribunal Supremo.