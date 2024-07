El Tribunal Supremo retrata a Sánchez como un mentiroso propagador de bulos

No, Pedro Sánchez, no es verdad que una supuesta «policía patriótica» investigara a tu familia durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Así que has quedado retratado como lo que eres: un mentiroso compulsivo, un soberbio propagador de bulos. Denunciaste haber sido víctima de una conjura, de una conspiración por parte de la Policía, pero el Tribunal Supremo ha dejado claro que no fue así, por mucho que te sirvieras de una falacia para tratar de arañar cuatro votos. Que si la fachoesfera, que si el fango y demás mantras de la izquierda. Nada de eso, Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha dejado claro que no hubo una investigación policial irregular sobre los negocios de saunas de tu suegro.

Y es que el PSOE pretendía demostrar la existencia de lo que denomina como «la policía patriótica del PP» y solicitó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, que citase como imputados a Villarejo y a Francisco Martínez, el que fuera secretario de Estado de Interior durante el Ejecutivo del PP, por su conversación en una cafetería. El abogado del PSOE defendía la tesis de que la conversación entre ambos respondía a un plan para perjudicar a los adversarios políticos, entre ellos Pedro Sánchez.

Los magistrados del Tribunal Supremo tumban esa tesis: «No hay indicios de haberse encargado una investigación policial irregular, lo que descarta la concurrencia de alguna decisión administrativa arbitraria que pudiera integrar un delito de prevaricación». Los socialistas también trataron de expandir el bulo de que la filtración de la grabación era un delito de revelación de secretos de libro, pero el alto tribunal es tajante: «No consta por quién fueron revelados, ni esos datos podían considerarse secretos o provenientes de informaciones de las que hubieran tenido conocimiento por razón de sus cargos, las dos personas a la que se pretende citar como investigados».

Antes que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional también había desmentido el bulo de que la Policía había investigado a la familia de Sánchez cuando el PP dirigía el Ministerio del Interior. «No existen indicios de que la información relativa al suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea resultado de ninguna investigación en la que hubieran participado José Manuel Villarejo Pérez y Francisco Martínez Vázquez». O sea, nada de nada. Todas las acusaciones de Sánchez han resultado ser una descomunal mentira.